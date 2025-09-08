Cierre de secretarías

Cuvertino sobre la industria: “Se está eliminando un puente estratégico”

Así lo expresó el diputado provincial santafesino (Unidos-PS) al hacerse eco de la preocupación del sector por el reciente cierre de las secretarías nacionales de Industria y Comercio, y de PyMES. Y pidió “ser socios estratégicos de un sector estratégico” para impulsar el desarrollo del país.