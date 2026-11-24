Polémica universitaria

Tras las críticas y una denuncia judicial, la UBA canceló el homenaje a Santucho

El Consejo Directivo de Ciencias Sociales dio marcha atrás por 15 votos contra uno. La actividad estaba prevista para el 10 de diciembre e incluía la instalación de una escultura del fundador del ERP. El Gobierno había exigido impedirla y sancionar a sus promotores.