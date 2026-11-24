La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) suspendió este martes el homenaje a Mario Roberto Santucho, exjefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), después de una controversia que llegó al Gobierno nacional y derivó en denuncias judiciales.
Tras las críticas y una denuncia judicial, la UBA canceló el homenaje a Santucho
El Consejo Directivo de Ciencias Sociales dio marcha atrás por 15 votos contra uno. La actividad estaba prevista para el 10 de diciembre e incluía la instalación de una escultura del fundador del ERP. El Gobierno había exigido impedirla y sancionar a sus promotores.
La decisión fue adoptada durante una sesión extraordinaria y virtual del Consejo Directivo, convocada por la decana Ana Josefina Arias, con 15 votos favorables y uno en contra. El mismo órgano había aprobado la iniciativa el 27 de octubre, mediante una resolución formalizada el 3 de noviembre.
El acto estaba previsto para el 10 de diciembre, en el patio interno de la sede de Santiago del Estero 1029, e incluía la instalación de un cuadro-escultura dedicado a Santucho y a la conducción histórica del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
De homenaje a debate académico
La nueva resolución dejó sin efecto la declaración de interés institucional y cualquier acción derivada de ella. En su reemplazo, la facultad propuso una jornada académica de reflexión sobre el contexto político, social y económico de las décadas de 1960 y 1970, con participación de especialistas de distintas perspectivas.
El Consejo admitió que la iniciativa original “no fue objeto de debate suficiente” y que su repercusión pública obligaba a reconsiderarla. También reconoció las controversias generadas por la trayectoria de Santucho y el accionar de una organización que ejerció la lucha armada durante gobiernos dictatoriales y democráticos.
La propuesta había sido impulsada por el colectivo cultural Contramuro y la cátedra de Sociología del docente Pablo Bonavena, y presentada por la agrupación estudiantil La Mella, vinculada a Patria Grande.
Rechazo del Gobierno y denuncia penal
La controversia escaló cuando el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, reclamó al rector Ricardo Gelpi impedir el homenaje y evaluar sanciones contra sus responsables.
El vicerrector Emiliano Yacobitti también cuestionó la iniciativa: “Nunca vi que en la universidad se pretenda homenajear a alguien que entendía que el uso de la violencia política era una herramienta aceptada en tiempos de democracia”, declaró a Radio Rivadavia.
Este martes, el fiscal federal Carlos Stornelli presentó una denuncia contra integrantes del Consejo Directivo y pidió investigar si existió apología del delito o utilización irregular de fondos públicos para la actividad y la escultura.
La causa quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas. Durante la revisión de la medida, los consejeros no impulsaron sanciones contra quienes habían promovido el reconocimiento.
Un pasado que sigue generando controversia
Santucho fue fundador del PRT y principal dirigente del ERP, organización guerrillera que protagonizó secuestros, atentados y ataques a unidades militares durante los años setenta, incluso bajo gobiernos constitucionales. Murió el 19 de julio de 1976 durante un operativo de las fuerzas de seguridad de la dictadura en Villa Martelli.
Entre los episodios vinculados al ERP figura el secuestro del militar Argentino del Valle Larrabure, capturado en Córdoba en 1974, durante el gobierno de Isabel Perón. Como reconstruyó El Litoral, permaneció cautivo más de un año y su cuerpo apareció en agosto de 1975 en las afueras de Rosario.
La fecha elegida para el homenaje, el 10 de diciembre, también había despertado cuestionamientos por coincidir con el aniversario de la recuperación democrática argentina y el Día Internacional de los Derechos Humanos.