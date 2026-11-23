Comenzó como ladrón, escaló en su trayecto criminal con robos y secuestros de alto impacto, y por decisión del aparato represivo (y el azar de un error burocrático penitenciario) terminó convertido en uno de los agentes más destacados de la dictadura militar iniciada en 1976, al punto de ser el único civil que estuvo al frente de un centro clandestino de detención.
Quién fue Aníbal Gordon en la historia de la Argentina violenta
Fue un emblemático protagonista de los años de plomo de la última dictadura cívico-militar, como derivación de su carrera criminal. Y el único civil a cargo de un centro clandestino de detención. Secuestró a figuras como Mariano Grondona, Luis Brandoni y Guillermo Patricio Kelly, y a acaudalados empresarios, en provecho propio y con protección del Estado.
Gordon no fue impulsado en ningún caso por motivaciones ideológicas, ni tampoco la deriva de un vínculo previo con las Fuerzas Armadas. Y a diferencia de otros integrantes de los grupos de tareas, combinó la experiencia de la delincuencia profesional con la protección y los recursos que le proveía su conexión con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
El personaje que protagoniza actualmente la exitosa (y también polémica) serie de Netflix que lleva su nombre, nació en 1930 en Colón, provincia de Buenos Aires. Su primer registro policial data de 1951, cuando tenía 21 años. Había sido detenido por el robo de un automóvil en San Isidro y por una causa de defraudación.
Fue el inicio de una espiral de delitos y violencia que no se detendría hasta su muerte, en 1987, condenado por el secuestro de Guillermo Patricio Kelly, y sin haber llegado a ser juzgado por los delitos de lesa humanidad que se le atribuían.
Donde empezó todo
Uno de sus primeros grandes golpes fue el robo a una joyería de Buenos Aires, por el que recibió una condena de tres años y medio de prisión. Pero el episodio que lo proyectó definitivamente fue el asalto a la sucursal del Banco de Río Negro en Bariloche, en febrero de 1971.
La operación fue extraordinaria por su magnitud. Gordon encabezó una banda que, armada con pistolas y ametralladoras, redujo a los empleados y se llevó un botín que distintas reconstrucciones periodísticas estimaron en más de 20 millones de dólares.
La preparación incluyó el secuestro de tres personas la noche anterior, según reconstruyó Marcelo Larraquy, periodista de investigación que, para este caso, eligió el formato de la novela en dos obras: “Gordon” y “Gordon el aniquilador”, inspiradoras de la ficción que protagoniza Rodrigo de la Serna y dirige Pablo Trapero.
En una entrevista periodística, Larraquy se detuvo esa particularidad metodológica: Gordon neutralizaba la capacidad de respuesta de sus adversarios antes de ejecutar la operación.
La Policía logró desarticular la banda y Gordon fue detenido a comienzos de 1972. La investigación por el robo y la tenencia de armamento de guerra lo llevó ante la Cámara Federal Penal, y finalmente a la cárcel de Villa Devoto, en un dato crucial de su biografía.
Esto es porque, por un error en la clasificación penitenciaria, terminó alojado en el pabellón 37, destinado a presos políticos de organizaciones como Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).
Allí convivió con dirigentes y militantes de las organizaciones armadas y, en buena medida, logró granjearse su confianza. Por entonces ya tenía contactos con la SIDE. Esa misma vinculación facilitó que en mayo de 1973 recuperase la libertad, incluido en la lista de beneficiarios de la amnistía dispuesta por el gobierno de Héctor Cámpora para los presos políticos.
A partir de ese momento, Gordon pasó a desempeñarse como agente inorgánico de la SIDE. Su experiencia en el desarrollo de operaciones clandestinas y acciones violentas, sumadas a su destacable talento para la simulación, lo convirtieron en un elemento particularmente valioso para los requerimientos del sistema imperante.
Con la Triple A
La siguiente etapa de su trayectoria estuvo vinculada con la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), la organización parapolicial de extrema derecha impulsada por el ministro de Bienestar Social José López Rega durante el gobierno de Juan Domingo Perón y, posteriormente, el de María Estela Martínez.
Gordon quedó al frente de uno de los grupos operativos de esa organización. Sus integrantes participaron en secuestros, torturas y asesinatos de dirigentes políticos, sindicalistas, abogados, intelectuales y militantes identificados como enemigos políticos.
Entre los crímenes atribuidos a la banda se encuentran los asesinatos de Silvio Frondizi, abogado, intelectual y hermano del expresidente Arturo Frondizi, y Rodolfo Ortega Peña, abogado, historiador y diputado nacional, asesinado a balazos en pleno centro de Buenos Aires el 31 de julio de 1974.
También se investigó la vinculación de Gordon con el secuestro y asesinato del dirigente sindical José Ignacio Rucci, aunque corresponde distinguir las atribuciones e hipótesis de las responsabilidades judicialmente acreditadas.
En esta etapa, el secuestro dejó de ser solamente un recurso para obtener dinero. Se convirtió en un instrumento de persecución y disciplinamiento político. Las víctimas eran capturadas, interrogadas y sometidas a torturas; muchas terminaban asesinadas y sus cuerpos aparecían abandonados en espacios públicos.
Automotores Orletti
Con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Gordon quedó integrado plenamente al dispositivo de represión ilegal organizado por la dictadura. Su actividad pasó a depender de las estructuras de inteligencia militar, particularmente de la SIDE y del Batallón de Inteligencia 601.
Cuando quedó al frente de “Automotores Orletti”, un taller mecánico acondicionado especialmente acondicionado, Gordon pasó a ser el único civil, y proveniente de la delincuencia común, que quedó a cargo de uno de los principales centros clandestinos que funcionaban bajo la órbita de la inteligencia estatal.
En particular, Orletti constituyó una pieza fundamental de la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur, conocida como Operación Cóndor. Allí fueron llevados ciudadanos argentinos, uruguayos, chilenos, bolivianos y de otras nacionalidades. En muchos casos, la persecusión ideológica casaba perfectamente con el propósito de apropiación de bienes económicos.
Secuestros SA
De todos modos, el accionar de Gordon no estaba circunscripto a la persecución de militantes políticos. Por el contrario, en muchos casos apuntaba a empresarios y financistas, en operaciones que combinaban interrogatorios, extorsiones, apropiación de bienes y búsqueda de información económica.
Una muestra elocuente de este modus operandi es la persecución de integrantes del grupo Graiver. En marzo de 1977 fueron secuestrados, entre otros, Juan Graiver, Lidia Papaleo, Jorge Rubinstein y Silvia Fanjul, en el marco de una ofensiva represiva que incluía la apropiación de activos y empresas.
Las operaciones del grupo comandado por Gordon no vacilaron frente a figuras de conocimiento público, como el actor Luis Brandoni, su entonces esposa Marta Bianchi y el humorista español Miguel Gila, interceptadas el 9 de julio de 1976 a la salida de una función teatral, y trasladadas por unas horas a Automotores Orletti, para ser interrogados.
Fueron liberados gracias a las gestiones del actor Emilio Alfaro ante el general Arturo Corbetta. Al soltarlo, Gordon le dijo a Brandoni que tomara el 9 de julio como su nueva fecha de nacimiento, según contó años después el propio actor.
Apenas un mes después, el 8 de agosto, la víctima fue el periodista y analista político Mariano Grondona, junto a su esposa Elena Lynch. También fueron llevados al centro clandestino, pero en este caso con fines intimidatorios (según reconstruye Larraquy): antes de dejarlos en libertad, le exigieron que utilizara su influencia para presionar a los obispos contra los sacerdotes tercermundistas.
Volver al llano
En los primeros años de la década de 1980, cuando la dictadura comenzaba a mostrar signos de agotamiento, Gordon volvió a orientarse hacia los delitos comunes, aunque sin abandonar sus conexiones con los servicios de inteligencia.
Se involucró en robos de obras de arte de gran valor y en secuestros extorsivos. Uno de los episodios más resonantes fue el robo de pinturas del Museo Nacional de Bellas Artes, perpetrado en las primeras horas de la Navidad de 1980.
Entre las obras sustraídas había pinturas de Renoir, Matisse, Cézanne y Gauguin, cuyo valor conjunto fue estimado en más de 20 millones de dólares. La banda también participó del robo de tres museos rosarinos.
El último golpe
Pero el episodio que finalmente llevó a Gordon ante la Justicia fue el secuestro de Guillermo Patricio Kelly, periodista, dirigente político nacionalista y una figura conocida de la vida pública argentina.
El hecho ocurrió el 24 de agosto de 1983, cuando el régimen militar atravesaba su etapa final y se preparaba la transición democrática.
Gordon encabezó el operativo y utilizó un uniforme de coronel del Ejército para darle apariencia oficial a la captura. Kelly permaneció 16 horas privado ilegalmente de su libertad y fue sometido a una brutal golpiza. Esta vez la víctima logró denunciarlo y aportar elementos para identificar a los responsables.
Gordon fue detenido en enero de 1984, en La Cumbrecita (Córdoba) y el 29 de octubre de 1986, condenado a 16 años de prisión por secuestro extorsivo y tenencia ilegal de armas de guerra. Paralelamente, la Justicia Federal avanzó en investigaciones por su participación en delitos de lesa humanidad.
Murió el 13 de septiembre de 1987, a los 57 años, mientras cumplía su condena. Padecía cáncer de pulmón y pasó sus últimos meses internado, bajo custodia policial, en el Hospital Santojanni de la ciudad de Buenos Aires.
Su muerte impidió que pudiera responder por el conjunto de los crímenes que se le atribuían y aportar información sobre las estructuras clandestinas en las que había participado.
La investigación periodística y la literatura, primero, y la ficción televisiva, ahora, permitirán que su figura y su trayectoria, emblemáticas de la violencia política y criminal en el país, vuelvan a hacerse presentes en la sociedad como testimonio palmario de una época convulsiva y sangrienta.