A propósito de la exitosa serie de Netflix

Quién fue Aníbal Gordon en la historia de la Argentina violenta

Fue un emblemático protagonista de los años de plomo de la última dictadura cívico-militar, como derivación de su carrera criminal. Y el único civil a cargo de un centro clandestino de detención. Secuestró a figuras como Mariano Grondona, Luis Brandoni y Guillermo Patricio Kelly, y a acaudalados empresarios, en provecho propio y con protección del Estado.