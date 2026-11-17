Estreno en Netflix

"Gordon": un psicópata sin culpas en la violenta Argentina de los años 70

La nueva serie de Netflix, dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik y protagonizada por Rodrigo de la Serna, trabaja sobre la historia de Aníbal Gordon, un delincuente que estableció vínculos con los servicios de inteligencia y la Triple A. Una historia que se interna en los años más convulsionados de la Argentina de una década compleja.