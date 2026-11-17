En abril, el autor de estas líneas tuvo la posibilidad de recorrer las nuevas oficinas que Netflix abrió en el barrio porteño de Villa Crespo. Allí, además de contar detalles de la apertura de la nueva “casa” en Argentina, referentes del servicio de streaming presentaron las principales apuestas para 2026 y 2027. Entre las mismas, figuraba "Gordon", que se suma este miércoles al catálogo.
"Gordon": un psicópata sin culpas en la violenta Argentina de los años 70
La nueva serie de Netflix, dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik y protagonizada por Rodrigo de la Serna, trabaja sobre la historia de Aníbal Gordon, un delincuente que estableció vínculos con los servicios de inteligencia y la Triple A. Una historia que se interna en los años más convulsionados de la Argentina de una década compleja.
Se trata de un thriller dirigido por Pablo Trapero y Pablo Fendrik que narra la historia de Aníbal Gordon, "un criminal que comenzó con robos y delitos comunes y que, sin dejar de delinquir, se involucró en la violencia paraestatal de la Argentina de los años 70, en el contexto de los enfrentamientos entre sectores sindicales y partidarios", según indica la sinopsis oficial.
"El Gordon que compusimos es un psicópata de magnitud y profundidad importante. Que empieza a tener un commodity que es el fácil acceso a la violencia sin culpas ni miramientos. Y que en el devenir de la serie se empieza a instalar más cuando el estado de derecho queda cada vez más lejos", dijo Rodrigo de la Serna según reproduce el diario Clarín.
Ecos de otras obras
Siguien la idea del actor, podría decirse que la historia de Aníbal Gordon tiene elementos de la vertiente de policiales negros y thrillers políticos en los cual el delito encuentra protección y poder dentro de las propias instituciones.
Hay en su historia algo del universo de "Asesinos S.A.", de Alan J. Pakula, donde hay conspiraciones y estructuras secretas detrás de los acontecimientos políticos; también de "La conversación", de Francis Ford Coppola, donde la vigilancia y los servicios de inteligencia toman un protagonismo que termina siendo inquietante.
También puede establecerse algún vínculo con "Z", de Costa-Gavras, que habla sobre la violencia paraestatal y la complicidad de las instituciones, o "Garage Olimpo", donde se muestran los centros clandestinos de detención de la última dictadura argentina.
Los pasos previos a la dictadura
Pero el aliciente principal de la serie, cuya primera entrega tendrá siete capítulos, es que se introduce en un momento al cual no se le dedica mucha atención en el terreno audiovisual, los violentos años que antecedieron al golpe del 24 de marzo de 1976. Al cual si se le dedicaron muchas producciones, desde "La noche de los lápices" en adelante, pasando por la mencionada "Garage Olimpo".
Cabe un breve repaso por esa Argentina, cuya inusitada complejidad derivó en la noche más sangrienta. Desde la Revolución Libertadora de 1955, el país había vivido interrupciones democráticas, la persistente proscripción del peronismo y la seguidilla de gobiernos condicionados por el poder militar, en particular el de Arturo Illia.
El regreso del peronismo al poder, en 1973, no alcanzó para estabilizar la complicada situación. Juan Domingo Perón estaba ya viejo, carecía de la potencia conciliadora de antaño. Y además las disputas internas del movimiento, agudizadas por el crecimiento de las organizaciones guerrilleras y la violencia política hicieron tan grande la conflictividad que ni el líder político pudo controlarla.
En ese escenario surgió la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), la organización parapolicial de ultraderecha vinculada a José López Rega, responsable de amenazas, secuestros y asesinatos. Su accionar, desarrollado durante un gobierno constitucional, anticipó las prácticas represivas que serían moneda corriente durante la dictadura.
Tras la muerte de Perón, en julio de 1974, la crisis se agravó. En 1975, el gobierno de Isabel Perón habilitó una intervención militar cada vez más amplia en la represión interna. Cuando las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno el 24 de marzo de 1976, ya había un entramado de violencia clandestina y vínculos entre organismos de inteligencia, fuerzas de seguridad y grupos parapoliciales.
Una invitación a reflexionar
En ese escenario todavía difícil de desentrañar 50 años más tarde se ubica la historia de Aníbal Gordon, que de alguna manera sintetiza la locura de su tiempo. Es que Gordon pasó caóticamente por la delincuencia, los servicios de inteligencia y las organizaciones parapoliciales. Configurando así a un personaje cuyas oscuridades son las de la propia Argentina.
El crítico y docente Adrián Szmukler afirmó en el podcast BSO Radio que si alguien ve una película como "Taxi Driver" y no se siente interpelado de alguna manera por Travis (el personaje de Robert De Niro) es que la está mirando mal. Es posible que a los argentinos, al menos los que conocen el pasado más o menos reciente, sientan algo parecido con "Gordon". Es que los 70 todavía son una álgida materia de discusión.
Es como apuntó Trapero en el material de prensa que difundió Netflix. "La ficción es siempre un punto de partida: una forma de compartir una historia, pero también de dejar preguntas cuando termina. Gordon propone una mirada sobre un período y sobre un personaje, y espero que esa mirada invite a reflexionar después del último capítulo".
Basada en las novelas "Gordon” y "Gordon, el aniquilador", de Marcelo Larraquy, la serie cuenta con las interpretaciones de la Serna, Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli, Agustín Pardella, Fernando Contigiani, Agustina Muñoz y la participación especial de Matías Mayer.