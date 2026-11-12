Un documental de Netflix repasa su vida y obra

¿Quién fue Richard Avedon, el fotógrafo que hizo de los rostros una zona de conflicto?

Su cámara registró a algunas de las personalidades más famosas de su época y su trabajo inspiró un musical de la era dorada de Hollywood. Pero su interés estaba puesto en algo mucho menos evidente, las emociones, las contradicciones y las marcas que deja la propia experiencia humana.