"Mirad una foto de Avedon y veréis en acción la paradoja de todo gran arte". Roland Barthes
¿Quién fue Richard Avedon, el fotógrafo que hizo de los rostros una zona de conflicto?
Su cámara registró a algunas de las personalidades más famosas de su época y su trabajo inspiró un musical de la era dorada de Hollywood. Pero su interés estaba puesto en algo mucho menos evidente, las emociones, las contradicciones y las marcas que deja la propia experiencia humana.
Para entender la gravitación que tuvo Richard Avedon basta observar que los diarios argentinos se hicieron eco de su muerte, ocurrida el primer día de octubre de 2004. Es que este fotógrafo estadounidense cambió la concepción de la fotografía (especialmente en los campos de la moda y el retrato) durante el siglo pasado y le agregó varias capas que antes no existían.
Básicamente, a lo que apuntaba Avedon era a mostrar con la mayor profundidad a sus "modelos". Quería mostrar sus contradicciones, vulnerabilidades, gestos y expresiones, sin idealizar en lo más mínimo. Él mismo lo dijo en una entrevista: “a través de mis fotografías puedo hablar de manera más intrincada y profunda que a través de las palabras”.
Un documental que se estrenó en Netflix, con dirección de Ron Howard, acerca a los espectadores a este artista. "Gracias a un acceso sin precedentes a su archivo personal (instantáneas nunca vistas, material íntimo entre bastidores y nuevas entrevistas con sus colaboradores), explora cómo su mirada inconfundible reflejó y transformó el lenguaje visual del siglo XX", dice la sinopsis.
Versátil e incansable
¿Por qué incluirlo en esta sección dedicada al arte? Es que logró un reconocimiento internacional con pocos precedentes en el universo de la fotografía debido a retratos en blanco y negro de personalidades de distintas áreas, entre las que destacaban figuras como Marilyn Monroe, Sophia Loren, Charles Chaplin y Louis Armstrong, entre otros y otras.
Pero no encontró un corsé allí. Su versatilidad lo sacó siempre de la zona de confort y lo llevó también al reportaje periodístico y a la experimentación. Un ejemplo es "In the American West", colección de retratos realizada en el oeste americano que desarrolla una mirada opuesta al imaginario popular.
Tal fue su celebridad que su trayectoria fue homenajeada en 2002 a través de una exposición retrospectiva en el Museo Metropolitano de Nueva York, la misma ciudad que lo vio nacer en el año 1923. La misma incluyó 180 obras, incluyendo sus primeros retratos de finales de la década de 1940 hasta los creados a principios de los 2000, poco antes de su muerte.
Un musical inspirada en su labor
Por si fuera poco, la industria de Hollywood se inspiró en su trabajo como fotógrafo de moda para la conocida comedia musical "Funny Face" (1957), dirigida por Stanley Donen y protagonizada por Fred Astaire y Audrey Hepburn.
Este musical, uno de los últimos de la edad dorada del género, narra la búsqueda, por parte del fotógrafo de una revista de moda, de una modelo extraordinaria. La casualidad lo lleva a una librería de París donde encuentra una empleada tímida que reúne las condiciones.
Retratos diferentes
Para Paula L. Medina: "su gran aportación al mundo de la moda llegó cuando decidió sacar a las modelos de los desfiles y de los estudios a la calle, a la playa, a las barras de los bares y retratarlas ahí, en un espacio diferente, pero donde la moda tomaba otra dimensión: mucho más real".
"Sus delicadas y excéntricas escenografías dieron mucho que hablar. Elevó la fotografía de moda a la categoría de arte e hizo que las modelos dejaran de ser maniquíes para convertirse en personas de carne y hueso que tenían mucho que aportar, no eran solo un cuerpo diez y un rostro bonito", agregó.
Él mismo hizo un diagnóstico de su quehacer al indicar que "en el mismo instante en que una emoción o un hecho se convierte en una fotografía deja de ser un hecho para pasar a ser una opinión. En una fotografía no existe la imprecisión. Todas las fotografías son precisas. Ninguna de ellas es la verdad".
Sin embargo, la vigencia de su trabajo y el hecho de que Netflix lo tenga en cuenta para un documental a más de dos décadas de su fallecimiento, la explica bien Álex Vicente en un artículo de El País. Fue "un fotógrafo que hizo de cada rostro humano una superficie de conflicto y dolor".