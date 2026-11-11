La historia de la colombiana Débora Arango

La pintora que escandalizó con desnudos que "ni los hombres debían exhibir"

Nacida el 11 de noviembre de 1907, desafió los mandatos de una sociedad conservadora con pinturas que pusieron en primer plano el cuerpo femenino, la marginalidad y las contradicciones sociales. Su obra provocó rechazo y tardó décadas en recibir el reconocimiento que merecía.