"El arte es completamente independiente de la moral: un desnudo es un paisaje en carne humana".
La pintora que escandalizó con desnudos que "ni los hombres debían exhibir"
Nacida el 11 de noviembre de 1907, desafió los mandatos de una sociedad conservadora con pinturas que pusieron en primer plano el cuerpo femenino, la marginalidad y las contradicciones sociales. Su obra provocó rechazo y tardó décadas en recibir el reconocimiento que merecía.
Es un dato inapelable: históricamente, a las mujeres les costó encontrar un lugar de reconocimiento en el mundo del arte. Incluso durante el siglo XX, cuando las conquistas de las luchas feministas ampliaron sus derechos y abrieron oportunidades, las barreras estaban ahí, difíciles de quebrar.
En una sociedad conservadora como la colombiana, Débora Arango Pérez (nacida un día como hoy, 11 de noviembre, de 1907) forjó una obra que encierra una paradoja: retrató con dureza las problemáticas de su entorno, pero fue esa misma sociedad la que la relegó al silencio. Recién comenzó a ser revalorizada cuando el siglo XX ya estaba a punto de terminar.
Prostitutas, monjas y mujeres encerradas
Ese forzado "olvido" no es casualidad, sus trabajos son muy difíciles de digerir. Es que, con un pincel que se parece más a un aguijón, están dotados de un humor grotesco, punzante y elocuente. Hay prostitutas, madres, monjas, todo un abanico de personajes marcados por un dolor en común ante una sociedad pacata que decide colocarlas aparte.
Especialmente representativa de esto es "Esquizofrenia en la cárcel", de 1940, donde una mujer está encerrada en la pieza de un manicomio, rodeada de fotos de mujeres desnudas. Es probable que esté sometida a tratamiento psiquiátrico y todo indica que es lesbiana, en una época en la cual eso era motivo de exclusión por estar fuera de los estándares.
Pese a que se crió en el seno de una familia de tradición católica, Débora eludió pintar retratos de la alta sociedad. Al igual que Otto Dix en Alemania o Antonio Berni en Argentina, Arango desvió la mirada hacia los rincones incómodos de la sociedad. Buscó a las musas en los lugares inesperados, las descubrió tras caminar a lado de los marginados.
Marta Elena Bravo de Hermelin subrayó que "su obra muestra cómo se acercó a diversos lugares de la ciudad para mirarlos desde adentro. La calle, las cárceles, los burdeles, el manicomio, el matadero eran vistos por ella con la sensibilidad profunda de la artista que dice el mundo, que se conmueve e interroga y, además, interroga a los espectadores".
Fue pionera al pintar y exponer desnudos femeninos pero desde un estilo expresionista. Tan arriesgado que, cuando mostró sus primeras obras, estas fueron consideradas impúdicas. Según los parámetros de esa época (finales de la década de 1930) "ni siquiera un hombre las debía exhibir". Tan lejos llegó el repudio que estuvo cerca de ser excomulgada.
Sin embargo, como toda expresión genuina, logró trascender tal coyuntura. Beatriz González sostuvo que "contra esa negación del cuerpo que caracteriza nuestra cultura pacata y temerosa, Débora asume el desnudo femenino desde su condición de mujer". Con una nota esperanzadora, ya que también hay mujeres que buscan salir adelante.
"El cuerpo no como objeto o símbolo, es el cuerpo en toda su dimensión estética, desde su interior: sensualidad, goce, sufrimiento. En la desnudez, sin temores, hay un hondo acercamiento a lo humano hecho carne para expresar el mundo interior femenino", agregó.
De los burdeles a la crítica del poder
El realce de los olvidados y los "invisibles" se une, en las obras de Arango, a una mirada crítica de los sectores dominantes de la sociedad. Como señaló Juan Guillermo Uribe, "la desnudez de sus mujeres interroga los valores del medio: justicia, poder político, religiosidad".
Sobre su estilo, Regina Sienra escribió algo interesante al plantear que "sus intensas pinceladas evocan las pinturas más dramáticas del muralismo mexicano, que también empleaba esta técnica para despertar las emociones del espectador ante la injusticia o la tragedia que ocurría en la pieza".
Para Sienra, la paleta de colores de Arango "más que apagada, se vale de colores brillantes enlodados de alguna forma para transmitir la podredumbre de un sistema que, en consecuencia, dio pie a las escenas que plasmó en sus cuadros".
Esa tendencia a lo políticamente incorrecto la mantuvo relegada por muchos años. Halim Badawi en un artículo publicado por El País de España en 2015 señala que recién hacia los ochenta, la obra de Débora sería recuperada por los museos y por la historia del arte "como un testimonio único, radical y femenino de los momentos álgidos de la historia moderna de Colombia".
Una reparación más concreta llegó en 2016, más de una década después de la muerte de la artista, ocurrida el 4 de diciembre de 2015. Fue cuando el Banco de la República de Colombia puso a circular un billete de dos mil pesos en cuyo anverso está su imagen.