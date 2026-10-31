Obras que cuentan

Juanito Laguna, el nene de la villa miseria que aprendió a leer en un cuadro de Berni

Con arpillera, costuras, metales y una escena cotidiana de chicos estudiando, el genial artista rosarino creó en los 60 una imagen que se integra a una serie que excede largamente la pintura para introducirse en lo social. El personaje de Juanito pasó a ser un arquetipo de la infancia pobre argentina y latinoamericana, todavía no superado.