Obras que cuentan

Un boceto, un coleccionista argentino y la mujer dormida que llegó al Museo Nacional de Bellas Artes

Es una obra del pintor español Eduardo Rosales Gallinas, considerado entre los más importantes del siglo XIX. Fue pintada entre 1865 y 1870. Casi un siglo después, encontró al argentino Jorge Larco, artista plástico y coleccionista, dispuesto a incorporarla al patrimonio público.