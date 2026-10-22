El recuerdo del paso del artista por Santa Fe

Luis Gowland Moreno: de los paisajes urbanos a la abstracción

Nacido en Portugal y radicado en Argentina, produjo una obra marcada por la observación de los cambios urbanos de Buenos Aires y la experimentación con formas, texturas y materiales. Las muestras que realizó en el Museo Rosa Galisteo en 1947 y 1965 dan idea del reconocimiento que recibió su trabajo en la ciudad.