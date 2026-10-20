Recuerdos del paso del artista por Santa Fe

"Un pintor con vidas propias": Ezequiel Linares y sus personajes singulares

Así definió Jorge Taverna Irigoyen al artista tucumano al reseñar su exposición en El Litoral en octubre de 1974 en Santa Fe. Sus pinturas abren un mundo de figuras extrañas, donde el humor y la imaginación conviven con la crítica social y una aguda observación de la conducta humana.