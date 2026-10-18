En el Día de la Madre

Diez obras de arte argentinas para pensar la maternidad más allá de los estereotipos

Una serie de trabajos de Carlos Alonso, Antonio Berni, Emilia Bertolé, Agustín Riganelli y otros artistas ponen de relieve distintas formas de representar el vínculo materno. Las miradas oscilan entre el amor, las preocupaciones cotidianas, la desigualdad social y los símbolos de la naturaleza.