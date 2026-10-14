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Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Del Archivo de El Litoral

Grupo Quince: los artistas madrileños que trajeron sus grabados a Santa Fe en los años 70

El 14 de octubre de 1974 se presentaron en el Museo Municipal de Artes Visuales obras de Antonio Saura, Manolo Millares, Rafael Canogar y otros artistas de ese colectivo. La muestra también incluyó seis aguafuertes del argentino Ernesto Deira inspiradas en una novela de Vargas Llosa.

Fragmento de "La espera", litografía de Rafael Canogar. Foto: Archivo del artistaFragmento de "La espera", litografía de Rafael Canogar. Foto: Archivo del artista
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Entre los 60 y los 70 del siglo XX se produjo una suerte de explosión del grabado en todo el mundo. En Oriente y Occidente (así estaba dividido el planeta en esos tiempos previos a la disolución de la Unión Soviética) muchos artistas rivalizaban en técnica, prodigios artesanales y calidad.

"Los diversos mundos expresivos de un siglo solicitado por múltiples tensiones parecieran encontrar en este viejo medio, ligado originalmente a la imprenta, buena parte de su 'razón de ser'", afirmó Jorge Taverna Irigoyen por aquellos años.

"Aguafuerte número 3" de José Hernández. Foto: Galería Jacques Martínez"Aguafuerte número 3" de José Hernández. Foto: Galería Jacques Martínez

Lo cierto es que tanto pintores como escultores hallaron en ese mundo un cauce común. Y eso derivó en el nacimiento de grupos, escuelas, talleres, que se nuclearon alrededor del grabado para extraer del mismo sus posibilidades creativas.

Españoles en Santa Fe

En ese contexto, el 14 de octubre de 1974 se habilitó en el Museo Municipal de Artes Visuales de Santa Fe una exposición del denominado Grupo Quince, con asiento en Madrid. La misma contó con el auspicio de las galerías Carmen Waugh, de Buenos Aires, y Aele, de la capital española.

"Rembrandt 2" de Antonio Saura. Foto: Archivo del artista"Rembrandt 2" de Antonio Saura. Foto: Archivo del artista

Además, se incluyeron trabajos del argentino Ernesto Deira, concretamente seis aguafuertes inspiradas en la novela "Pantaleón y las visitadoras", del escritor peruano Mario Vargas Llosa, publicada un año antes.

Entre los artistas españoles convocados en la muestra, figuran Francisco Peinado, Antonio Saura, Joaquín Pacheco, Juan Romero, Antonio Lorenzo, José Hernández, Manolo Millares, Vicente Ameztoy, Rosa Biadiu, Rafael Canogar y otros artistas importantes del grabado hispano.

Obra de Ernesto Deira inspirada en V. Llosa. Foto: Galería Jacques MartínezObra de Ernesto Deira inspirada en V. Llosa. Foto: Galería Jacques Martínez

El Grupo Quince funcionó en Madrid entre 1971 y 1985. Realizó un intenso trabajo de promoción y difusión de la obra gráfica de artistas españoles y extranjeros.

"Se caracterizó por realizar sus trabajos de manera colaborativa, con el modelo de taller - editorial - galería que favorece el proceso de creación, edición, difusión y comercialización aportando una nueva y precursora forma de entender la creación gráfica", señala la página de la galería Jacques Martínez.

Grabado de Manolo Millares. Foto: Museo Nacional de Artes Visuales de UruguayGrabado de Manolo Millares. Foto: Museo Nacional de Artes Visuales de Uruguay

Un latido de la imagen

Apenas una semana después de la apertura de la muestra, el 21 de octubre, Jorge Taverna Irigoyen publicó una extensa reseña sobre la muestra, a la que caracterizó como "singularmente rica y variada" y apuntó que "se registran simbologías de fuerte temperamentalidad expresiva".

"En general, los diversos acentos que cada expositor refleja sobre el taco o la plancha observan un similar compromiso de auténtica entrega. Hay un verdadero latido de la imagen", puntualizó. "El desgarrado expresionismo de Saura y los aguafuertes de Millares, constituyen el vértice del conjunto. No obstante ello, el mismo es firme en su totalidad y ofrece un panorama realmente gratificador".

"Botas" de Francisco Peinado. Foto: Galería Jacques Martínez"Botas" de Francisco Peinado. Foto: Galería Jacques Martínez

También dedicó un párrafo a Deira, el artista argentino invitado de la muestra. "Está representado aquí por una serie de seis aguafuertes inspiradas en Vargas Llosa, para cuya edición española fueron hechas. La presencia de un gran dibujante, dueño de una imaginación de fluyente gracia, emerge de estos grabados que, por cierto, superan el plano de lo ilustrativo".

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