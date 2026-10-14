Del Archivo de El Litoral

Grupo Quince: los artistas madrileños que trajeron sus grabados a Santa Fe en los años 70

El 14 de octubre de 1974 se presentaron en el Museo Municipal de Artes Visuales obras de Antonio Saura, Manolo Millares, Rafael Canogar y otros artistas de ese colectivo. La muestra también incluyó seis aguafuertes del argentino Ernesto Deira inspiradas en una novela de Vargas Llosa.