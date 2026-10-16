A 55 años de la muerte del pintor

Una historia santafesina de Emilio Pettoruti: el premio de 1941 y la obra que descansa en el Rosa

Los diarios santafesinos de la época registraron el reconocimiento a uno de los grandes renovadores de la pintura argentina. La obra premiada, "Fotografía de María Rosa", es parte de la colección del museo santafesino.