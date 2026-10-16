La importancia de Emilio Pettoruti para las artes plásticas argentinas tiene que ver, fundamentalmente, con que fue uno de los primeros vanguardistas locales, influido sobre todo por el cubismo y el futurismo. Es inevitable aludir a él si hay que rastrear los primeros pasos de la abstracción en el país.
Una historia santafesina de Emilio Pettoruti: el premio de 1941 y la obra que descansa en el Rosa
Los diarios santafesinos de la época registraron el reconocimiento a uno de los grandes renovadores de la pintura argentina. La obra premiada, "Fotografía de María Rosa", es parte de la colección del museo santafesino.
Patricia Artundo, quien investigó en profundidad su obra, explicó en un texto que está disponible en la página del Malba que "se manejó con absoluta libertad por dentro y por fuera de la vanguardia". En buena medida por su estancia en Europa, donde conoció a Pablo Picasso y a Juan Gris.
En esta sección aludimos en diversas oportunidades a la obra de este genial artista. Indagamos en sus famosos arlequines, que integran el acervo del Museo Nacional de Bellas Artes, pero también en los alcances de "La canción del pueblo", un óleo sobre madera de 1927, una indagación sobre la identidad colectiva, con anclaje en costumbres argentinas.
Renovador del arte
Hoy su labor está plenamente aceptada, a tal punto que hace unos años Google llegó a homenajearlo con un "doodle" (es decir, una alteración temporal del logotipo de la página principal del buscador para subrayar alguna fecha) que imitaba su particular estilo. Lo hizo para evocar el nacimiento del pintor.
"Fue un hombre multifacético que estuvo en el ojo del huracán mientras las vanguardias históricas revolucionaban el clima artístico europeo y fue muy cercano a algunos de esos movimientos, aunque no necesariamente compartiera sus postulados. Le interesaba la renovación del arte por la vía que esta se manifestase", afirmó Rodrigo Díaz Varela, citado por la Secretaría de Cultura de la Nación.
Un nexo con Santa Fe
Nacido en La Plata en 1892, Emilio Pettoruti murió en París el 16 de octubre de 1971, hace 55 años. Para recordarlo, recuperamos un episodio de su vínculo con Santa Fe, registrado en los diarios locales del año 1941, cuando fue premiado en el Salón Anual del Museo Rosa Galisteo por una obra que hoy integra el acervo de la institución.
"Pettoruti, de larga y meritoria actuación en la plástica, ha sido premiado con la Adquisición de la Comisión Provincial de Cultura de 'Fotografía de María Rosa', obra en la que sobresale la estilización de la idea y su fina realización", expresó diario El Orden, que publicó una imagen de la obra, creada en 1937, realizada con la técnica del óleo, con el lienzo como soporte.
"Con una originalidad que ha señalado con perfiles propios la obra de Pettoruti se ha incorporado a los trabajos de selección que, con meticulosidad, demuestran el ritmo ascendente del artista", señala la misma fuente. Para dimensionar el logro, ese mismo año se presentaron artistas como Antonio Berni, Raquel Forner, Raúl Soldi y Héctor Basaldúa.
Reconocido maestro
Años más tarde, cuando dio la noticia de la muerte del artista, El Litoral también eligió publicar una imagen de "Fotografía de María Rosa". Esa necrológica, dice: "cuando los críticos de arte franceses se enteraron del fallecimiento de Pettoruti, hicieron su elogio considerándolo un artista subestimado, pero que figura entre los grandes maestros del siglo XX".