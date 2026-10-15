Museo Histórico Nacional

"Mensajes en el aire" propone un viaje en el tiempo por las múltiples vidas del abanico

La muestra abre este viernes y reúne piezas de la Colección Histórica del Traje Argentino. El recorrido incluye los usos, materiales y significados de este objeto desde el siglo XVIII hasta la década de 1970. Podrá visitarse hasta mayo de 2027.