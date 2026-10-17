Obras que cuentan

Antonio Seguí, el artista que usó su propia imagen para reírse de los destinos posibles

Con elementos de la caricatura, referencias históricas y humor, el pintor cordobés trabajó su "Autorretrato de las vocaciones frustradas" como una reflexión sobre la identidad. Es un trabajo que permite descubrir hasta qué punto sus experiencias personales alimentaron una mirada cáustica sobre la sociedad.