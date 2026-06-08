En el marco de la muestra "Disociaciones II. Torres García y su taller", el jueves 11 de junio, a las 19.30, se realizará la conferencia "Torres García en la trama regional: de la exhibición a la colección", a cargo de la historiadora del arte Cristina Rossi.
Una especialista en Joaquín Torres García disertará sobre la circulación de su obra en Argentina
En el marco de la muestra "Disociaciones II. Torres García y su taller", Cristina Rossi brindará una conferencia sobre la circulación de la obra y las ideas del artista uruguayo, y su vínculo con el patrimonio santafesino.
Además, los domingos 14 y 28 de junio, de 16 a 19, el Área de Conservación y Restauración del Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez llevará adelante jornadas de restauración en vivo de obras pertenecientes al Taller Torres García.
La propuesta expositiva amplía la muestra original con una nueva sala dedicada a la donación de obras de Joaquín Torres García y sus discípulos que Luis León de los Santos realizó en 1951.
Desde el museo explican que la exhibición plantea una lectura crítica sobre los vínculos entre obra, documento y registro a partir de las donaciones efectuadas entre 1942 y 1952 al Rosa Galisteo durante la gestión de Horacio Caillet Bois.
La muestra patrimonial reúne piezas de Julio Uruguay Alpuy, Sergio De Castro, Gonzalo Fonseca, Jonio Montiel, Joaquín Torres García y Augusto Torres.
La disertante
María Cristina Rossi es doctora en Historia y Teoría del Arte y licenciada en Artes por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Actualmente se desempeña como profesora regular de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), donde dirige proyectos de investigación.
Desde el año 2000 desarrolla tareas docentes y de investigación en Arte Latinoamericano en la UBA, además de haber coordinado proyectos nacionales e internacionales. Es autora de libros y artículos publicados en revistas especializadas de Argentina y del exterior.
Asimismo, ejerce la curaduría de exposiciones de arte argentino y latinoamericano y forma parte del Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA) y de la Asociación Argentina e Internacional de Críticos de Arte (AACA-AICA).
Rossi conoce a la perfección el universo del artista. En 2024, en el Museo Nacional de Bellas Artes, se ocupó de la curaduría de la muestra "Joaquín Torres García. Ensayo y convicción", que reunió pinturas, dibujos, grabados, ilustraciones, juguetes y libros caligráficos del maestro uruguayo.
De la exhibición a la colección
La conferencia "Torres García en la trama regional: de la exhibición a la colección" abordará algunos de los momentos decisivos en la circulación de la obra y las ideas del artista uruguayo en la región.
Como punto de partida, hay que evocar la exposición realizada en 1942 en la galería Müller de Buenos Aires, considerada un acontecimiento clave para la difusión del pensamiento torresgarciano en Argentina, según consta en el testimonio de Luis León de los Santos conservado en el archivo del Rosa Galisteo.
Tras regresar a Montevideo en 1934, Torres García impulsó una profunda revisión de los modelos culturales heredados de Europa. A través de la maniobra de invertir el mapa de Sudamérica, propuso quebrar las relaciones de dependencia cultural y reivindicar las raíces simbólicas de las civilizaciones indoamericanas.
Desde la noción de estructura desarrolló un arte constructivo y universal que aspiraba a ser anónimo, colectivo y monumental, al tiempo que buscaba integrarse a la arquitectura y a los objetos de la vida cotidiana.
Sin embargo, las resistencias que encontró esa concepción (a pesar de su intensa actividad como conferencista, escritor y pedagogo) lo llevaron a reformular parte de su proyecto.
En 1940 estableció las "Bases para una pintura constructiva", sustentadas en el trabajo sobre el plano, la línea, la proporción áurea, la frontalidad y el uso de los colores primarios.
Luego de la exposición de 1942 en Buenos Aires, refundó su espacio de enseñanza bajo el nombre de Taller Torres García. Allí desarrolló una experiencia pedagógica que combinó la práctica del paisaje urbano estructurado con los principios de su arte constructivo.
A partir de las obras reunidas en Disociaciones II, la conferencia propondrá reconstruir los recorridos que llevaron a esas piezas desde la muestra de la galería Müller hasta la colección privada de León de los Santos y, posteriormente, al patrimonio público del Museo Rosa Galisteo.
También analizará de qué manera las tareas de conservación, el trabajo con archivos documentales y los procesos de investigación y curaduría continúan contribuyendo a la circulación regional del ideario torresgarciano.
Un artista fundamental
Joaquín Torres García fue pintor, escultor, teórico y pedagogo. Creador del universalismo constructivo, desarrolló un lenguaje visual singular que articuló las búsquedas de las vanguardias europeas con una mirada profundamente americana.
Su trayectoria, desplegada entre Barcelona, París, Nueva York y Montevideo, dio lugar a una obra donde conviven la geometría, los símbolos arcaicos y las referencias a las culturas originarias.
Entre sus trabajos más representativos se encuentran "Paisaje de ciudad" (1918), donde se advierte el impacto de la modernidad urbana; "Madera. Planos de color" (1929), vinculada a su diálogo con el neoplasticismo y el grupo De Stijl.
También "City Hall" (N.Y.) (1942), evocación constructiva de su experiencia neoyorquina; y "Constructivo con calle y gran pez" (1946), una de las síntesis más acabadas de su repertorio simbólico y geométrico.
Su decisión de regresar a Uruguay en plena efervescencia de las vanguardias europeas terminó de darle forma a una de las propuestas artísticas más influyentes en la construcción de una identidad visual latinoamericana durante el siglo XX.