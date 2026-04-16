La programación del Museo Rosa Galisteo en lo que va de 2026 prioriza algunos ejes: la conservación patrimonial, la investigación curatorial y la activación pública del archivo.
El Rosa Galisteo abre dos muestras que cruzan obras, documentos y procesos artísticos
El museo inaugura "Disociaciones II - Torres García y su taller" y "Agua, Color y Silencio", dos exposiciones que articulan obras, archivos y abordajes materiales desde una mirada contemporánea.
No parece ceñirse a una lógica expositiva tradicional, más bien a una línea de trabajo que integra el "detrás de escena" de las colecciones (documentos, restauraciones, procesos) para completar la experiencia del visitante.
En este sentido, las recientes iniciativas vinculadas a prácticas de observación, restauración y apertura de procesos de conservación van en ese mismo sentido. Un modelo en el cual el patrimonio es un sistema en permanente revisión.
Las muestras que se inauguran este viernes 17 de abril a partir de las 20 se insertan también dentro de esa lógica. Se trata de "Disociaciones II - Torres García y su taller" y "Agua, Color y Silencio" de Mauge Suarez
En los dos casos se exhiben obras, pero lo más jugoso está en los modos de lectura sobre cómo llegaron al museo, en la valoración de cómo se interpretan hoy, en qué tensiones abren en el presente y en cómo se pueden proyectar.
Obras y cartas
"Disociaciones II - Torres García y su taller" propone, según informaron desde el museo, "una lectura crítica sobre la relación entre la obra de arte, el documento y el registro histórico". Para eso, se tomó como punto de partida las donaciones realizadas por Luis León de los Santos a la institución entre las décadas de 1940 y 1950.
"La muestra se articula a través del concepto de disociación, un término proveniente del campo de la conservación que refiere a la fragmentación de los vínculos entre los objetos y su información contextual", agregaron.
Y remarcaron que se "busca restituir estas conexiones mediante la puesta en diálogo de las obras con el intercambio epistolar que testimonia su llegada al patrimonio y las fichas técnicas que actualizan el conocimiento sobre cada pieza".
El recorrido se expande hacia una sala lateral orientada a la escuela torresgarciana y sus discípulos. Donde, según lo organizadores, "se enfatiza en el tratamiento del color y la forma como principios constructivos esenciales".
Estructura, símbolo y sistema
La referencia a Joaquín Torres García permite situar la muestra en un marco más amplio del arte latinoamericano. Es que el pintor desarrolló una obra que sintetiza influencias de las vanguardias europeas con una reformulación desde el sur.
Tras su paso por Barcelona, Nueva York y París, elaboró el concepto de "Universalismo constructivo", basado en una organización geométrica del plano combinada con símbolos de fuerte carga cultural.
Su propuesta introduce una lógica estructural donde cada elemento ocupa un lugar en función de un orden general, pero sin perder su dimensión simbólica. Esta tensión entre sistema y significado se proyecta en la producción de su taller y en la formación de una escuela que tuvo impacto directo en el Río de la Plata.
Pigmentos en expansión
"Agua, Color y Silencio" de Mauge Suarez, indaga en las relaciones materiales y conceptuales entre el dibujo y la pintura.
"Reúne un conjunto de obras realizadas en Santa Fe durante el último año, donde la artista explora el comportamiento de los pigmentos sobre el papel y su posterior expansión hacia los muros de la sala", informaron desde el museo.
"A través de formas geométricas, orgánicas y sintéticas, exalta la intensidad química de los materiales y la insistencia del trazo, planteando interrogantes sobre los límites difusos de las disciplinas artísticas y la capacidad del agua como conductora de energía y color en superficies ajenas", agregaron.
En palabras de la artista, la muestra funciona "como un pasaje dramático hacia la construcción de una imagen propia, constituyéndose como un pequeño y solitario grito de color entre tanto gris".
Activaciones
En paralelo, la activación "La Copiona: mirada doble" propone abordar la construcción de la imagen del autor desde una doble perspectiva: la del creador y la de quien conserva y organiza su obra.
En ese cruce, cada pieza revela intención artística, pero también memoria y autoconstrucción. Como señala Pedroni, "el donante también se retrata a sí mismo en la colección".
A través de cartas, retratos y autorretratos, la muestra recupera distintas facetas de figuras como Luis León de los Santos y Horacio Caillet Bois, invitando a pensar la circulación del arte entre producción, reconocimiento y archivo. La propuesta puede visitarse en los horarios de apertura.
Además, el 30 de abril a las 19.30 se realizará "Cartas de Barro y Río", con Chela Zarza, Fernando Marchi Schmidt y Leo Scheffer. El encuentro abordará la relación entre De los Santos y Caillet-Bois a partir de su correspondencia, con lectura de cartas que reconstruyen este vínculo cultural.