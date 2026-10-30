Visitó la Argentina hace 75 años

El artista japonés que dejó el monasterio, vivió en París y halló inspiración en los paisajes de Brasil

Tadashi Kaminagai tuvo una vida extraordinaria. Nació en Hiroshima, devastada por la bomba de agosto de 1945. Por mandato paterno, estuvo en un monasterio y estudió agricultura. En París fue enmarcador y se hizo pintor. Una entrevista de 1951 con el diario Crítica, en un paso por nuestro país, permite asomarse a sus ideas.