Cruce de talentos

Las aguafuertes de Ernesto Deira inspiradas en Vargas Llosa y cómo llegaron a Santa Fe en los 70

En octubre de 1974, seis grabados del artista argentino basados en la novela “Pantaleón y las visitadoras” se expusieron en el Museo Municipal de Artes Visuales. El propio escritor peruano había escrito un texto sobre las obras, en el cual subrayaba la mirada crítica sobre la condición humana.