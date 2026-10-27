Fue la esposa del referente del expresionismo abstracto

"Pinté antes, durante y después de Pollock": Lee Krasner y la búsqueda de una identidad propia

La artista estadounidense nunca quiso que su obra se confundiera con la de su marido, el pintor Jackson Pollock, con quien vivió hasta su muerte en 1956. Con experimentación y cambios de estilo, logró un lenguaje personal que hoy vuelve al centro de la escena en una muestra en Nueva York.