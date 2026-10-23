Un artista fuera de lo común

"Sueños que nacen del barro y su amasijo": la fauna fantástica del ceramista Juan Vergel

En octubre de 1976, hace 50 años, el artista presentó 80 piezas en el Museo Municipal de Artes Visuales de Santa Fe. El crítico Basilio Uribe encontró en sus figuras huellas de un pasado remoto, mientras que Jorge Taverna Irigoyen describió un mundo de sueños, metamorfosis y heridas abiertas.