"Historia íntima"

Susana Rodríguez en el Bellas Artes: abordar la intimidad para cuestionar una época

La artista, que obtuvo en 2013 el Premio de Grabado del museo Rosa Galisteo, expone cerca de 40 trabajos realizados durante las décadas de 1970 y 1980. Forman parte de una muestra que propone volver sobre su producción gráfica y sus abordajes del cuerpo, el erotismo y la memoria.