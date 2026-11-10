Lo recordamos en el Día del Dibujante

Alberto Breccia, el genio indomable de la historieta argentina

A 33 años de su muerte, el ilustrador de "Vito Nervio", "Mort Cinder" y "Sherlock Time" sigue siendo una referencia dentro del noveno arte. Su búsqueda y su experimentación cambiaron el lenguaje de la historieta. "Se dibujó todo", dijo sobre él el Negro Fontanarrosa.