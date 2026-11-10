En el libro "Historia de la Historieta Argentina", Carlos Trillo y Guillermo Saccomano le preguntaron a uno de los personajes entrevistados ¿cómo nace un dibujante?. El hombre, ya veterano, les respondió: "Yo me hice copiando y dándome porrazos contra la hoja de papel. Y realmente creo que no se puede enseñar a nadie a dibujar".
Alberto Breccia, el genio indomable de la historieta argentina
A 33 años de su muerte, el ilustrador de "Vito Nervio", "Mort Cinder" y "Sherlock Time" sigue siendo una referencia dentro del noveno arte. Su búsqueda y su experimentación cambiaron el lenguaje de la historieta. "Se dibujó todo", dijo sobre él el Negro Fontanarrosa.
El de la respuesta contundente es Alberto Breccia, uno de los "padres fundadores" de la historieta adulta. A quien muchas generaciones le deben rendir culto por los momentos de felicidad que regaló: entre sus obras figuran "Sherlock Time", "Ernie Pike", "Mort Cinder" y la readaptación de El Eternauta, todas con guiones de otro genial creador, Héctor Germán Oesterheld.
Hoy, 10 de noviembre, se celebra en Argentina el Día del Dibujante. Muchos creen que fue elegido, precisamente, en homenaje a Breccia, que murió en esa fecha en 1993. La decisión viene de más atrás, de los años 40, y corresponde a la Asociación de Dibujantes de Argentina. No obstante, resulta poético que uno de los grandes dibujantes que tuvo el país haya fallecido justamente en esa efeméride.
Breccia no era argentino, había nacido en Montevideo en 1919. Pero a los tres años, su familia llegó a la Argentina, donde se inició en el mundo de la historieta a los 19 años. Arrancó ilustrando la tira Vito Nervio, en los 40, uno de los primeros grandes detectives "criollos". Y en la década posterior vivió una etapa dorada junto al mentado Oesterheld.
Si hay algo que caracteriza a Breccia es su búsqueda permanente. Él mismo decía "el estilo es una cárcel". Así que se animó a adaptar "Los mitos de Cthulhu" de Lovecraft (cualquiera que haya leído esos textos entiende la dificultad de tal iniciativa), también las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe y relatos de Juan Rulfo, Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez y Ernesto Sabato.
Un hombre destinado a renovar
A partir de toda esa diversidad de textos, logró un estilo gráfico innovador, expresivo y experimental. Se caracterizó por el uso del claroscuro, los contrastes extremos entre blanco y negro, las texturas y las manchas de tinta. Su dibujo se aleja del realismo convencional para ir hacia las atmósferas inquietantes y los climas psicológicos.
A lo largo de los años, sumó técnicas como el collage, el monotipo, el raspado y el uso de materiales poco habituales. Su trazo podía ser áspero, abstracto o deformado, según lo que exigiera el relato. En sus historietas, la imagen genera sentidos, emociones y climas propios.
En efecto, como señaló Laura Caraballo, curadora de una muestra dedicada a Breccia en 2019, fue un precursor en el uso de recursos de la plástica aplicados a la historieta. "Desde la pintura hasta el collage, pasando por el uso de materiales no convencionales como la hoja de afeitar para dibujar, Breccia hacía de la experimentación un protocolo de trabajo".
Para Thomas Dassance, quien curó esa misma exposición dedicada a Breccia en su centenario, el dibujante es una figura primordial en lo que fue y es el desarrollo de "una historieta arriesgada, con elecciones gráficas y narrativas precursoras y que tendían a usar la experimentación para ir más allá de lo que se conocía habitualmente en el noveno arte".
"Se dibujó todo"
El día después de su muerte, el 11 de noviembre de 1993, Página 12 le dedicó una página completa. En un recuadrito, Juan Sasturain habla del maestro, con quien había trabajado en "Perramus" en los 80. "Lo notable, lo que lo hace un verdadero artista es que nunca se conformó con una fórmula. Eso muy poca gente lo ha hecho", afirmó.
"La obra de Breccia no se parece a la de nadie y, en cambio, muchos lo han copiado a él. Breccia ha manejado todos los registros, desde dibujos infantiles hasta historietas serias. Además, ha sido un maestro. Sus mejores discípulos no se le parecen", agregó.
El otro que habla es el "Negro" Fontanarrosa. "Breccia fue uno de los mayores historietistas a nivel mundial. Estaba arriba de los 70, algo deteriorado de salud, pero había un detalle que lo mantenía joven: su tozuda curiosidad por explorar nuevas formas de expresión, nuevas líneas y nuevas texturas. Como dirían los pibes, se dibujó todo. Y como tipo, como amigo fraterno, era un fenómeno".
A 33 años de su partida, sigue muy vigente. Cómo señaló Judith Gociol, fue una escuela para muchos historietistas que hoy rondan los cuarenta años. "Hay toda una generación que tuvo una gran influencia de Alberto, hagan o no lo mismo".