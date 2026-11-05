A propósito de la visita de León XIV

El grito del Papa: el retrato de Velázquez que Francis Bacon recreó como una pesadilla en el siglo XX

La llegada del Sumo Pontífice a la Argentina es la excusa para recorrer una historia singular del arte. En 1650, Diego Velázquez retrató a Inocencio X y, tres siglos después, Francis Bacon tomó aquella imagen como punto de partida para crear una serie de versiones perturbadoras.