Fue en 1996, año en que el pintor fue "furor"

Hace 30 años, Anthony Hopkins llegó al Festival de Mar del Plata como Pablo Picasso

En la primera semana de noviembre de 1996, el mítico festival de cine estrenó "Sobreviviendo a Picasso", película de James Ivory que reconstruye aspectos privados de la vida del creador del Guernica. Hopkins contó que asumió el desafío antes de leer el guión. ¿Por qué en 1996 Picasso fue tendencia?