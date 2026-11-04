¿Dónde se pueden ver obras suyas en Argentina?

Claude Monet, el maestro del impresionismo que no se creía un gran pintor y volvió a hacer historia

La pintura "Iris" realizada poco antes de su muerte alcanzó un precio récord en una subasta en Francia. La cifra vuelve a poner en primer plano al hombre que dio nombre al impresionismo y revolucionó la manera de representar la naturaleza. El recuerdo de una muestra en Santa Fe que incluyó una obra suya.