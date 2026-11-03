Hoy se celebra en Argentina el Día del Artista Plástico

En tiempos de inmediatez, una muestra local invita a revalorizar el instante de la creación

A través de una selección de obras de distintas épocas, lenguajes, técnicas y artistas, la curadora Angélica Neville propone detenerse en esa instancia en la cual el artista logra traducir una idea en una creación. La exposición, titulada "Instantes del patrimonio" integra las actividades por los 90 años del Museo Municipal de Artes Visuales.