El Círculo Veneto de Santa Fe realizará el viernes 6 de noviembre, a las 18, una charla dedicada a Dino Buzzati (1906-1972), a cargo de la profesora y magíster María Luisa Miretti. El encuentro tendrá lugar en la sede de la institución, (San Jerónimo 7051), y propone un acercamiento a la vida y la obra de uno de los grandes narradores italianos del siglo XX.
Quién fue Dino Buzzati, el escritor italiano que será centro de una charla en Santa Fe
Su novela más conocida es "El desierto de los tártaros". Desarrolló una obra en la cual profundizó en el género fantástico y en la reflexión existencial, a tono con el contexto que lo rodeaba. Su vida y sus libros serán abordados este viernes por María Luisa Miretti en el Círculo Veneto.
La expositora, en diálogo con este medio, destacó la invitación del Círculo Véneto que "todos los años se preocupa por acercarnos sus inquietudes". Recordó que las charlas de los años anteriores estuvieron dedicadas a Canela, Syria Poletti, Casanova e Ítalo Svevo. Y que este año se pensó en Buzzati por la vigencia de sus temas, "ya que destaca la corrupción en ciertas comarcas italianas".
La espera como destino
"La obra clave es 'El desierto de los tártaros', la novela de la espera, caracterizada por Jorge Luis Borges como una epopeya, donde el desierto es real y simbólico al mismo tiempo", explicó Miretti al fundamentar la decisión tomada para la propuesta del próximo viernes.
Cabe recordar que la novela cuenta como Giovanni Drogo, joven oficial, es destinado a la Fortaleza Bastiani, en una llanura desolada en la frontera. Allí debe vigilar a los "tártaros", una tribu enemiga de la que se rumorea que podría invadir el país. Allí se queda durante muchos años.
"El protagonista realiza una verdadera introspección que permite asociarlo a Kafka, pues carga sus conflictos de manera similar. El mismo Buzzati decía que Kafka era su fantasma, pero también remite a nuestro Di Benedetto con 'Zama' en esas esperas asfixiantes, o a Coetzee en 'Esperando a los bárbaros', esa especie de 'espera de algo' como hálito de esperanza", subrayó María Luisa.
También vinculó la obra con el contexto, ya que en ese momento Italia estaba a punto de entrar en la Segunda Guerra Mundial. "Por lo tanto entramos en pleno existencialismo, cuando comienzan los interrogantes sartreanos asociados a la angustia existencial y el paso implacable del tiempo", explicó.
"Si bien por momentos el ritmo de la novela es algo lento, en los cuentos sorprende porque nos zambulle en el género fantástico en todo su esplendor, en el que por ejemplo, una gota sube los escalones en lugar de bajar, o un ascensor baja a la tierra", indicó Miretti. Enfatizó en que Buzzati reitera siempre el miedo a la muerte. "A esto lo vemos en 'La capa', un cuento magistral", resaltó.
Entre lo fantástico y los pliegues de su vida
Para Miretti, otro libro excelente del italiano es "La invasión de los osos", en relación al avance de los osos sobre Sicilia para recuperar al hijo secuestrado del Rey Oso y eliminar la corrupción y los vicios. También "El colombre", que invita "a la reflexión sobre los miedos, la vida y la muerte que siempre se lee entre líneas en los textos de Buzzati".
En la previa a su exposición, Miretti trajo a colación también una anécdota del escritor vinculada a su casamiento tardío. "A partir de su libro 'Un amor' conoce a Almerina Antoniozzi con quien se casa. Ella tenía 19 años y él casi 54", contó.
"Ella desconocía la trascendencia de Dino, él no quería que conociera sus miedos y sus tormentos, por lo tanto le arrancaba las páginas del 'Corriere della Sera' para que no supiera lo que hacía. Lo acompañó en su segundo viaje a Nueva York donde conoció a Andy Warhol y el arte pop (él la llamaba 'la esposa niña')", agregó.
"Si bien ella había ejercido como modelo (fue una de las primeras en usar minifaldas) luego se dedicó por entero a él y según comenta más tarde, mientras Dino escribía por las noches ella bordaba manteles, sábanas o hacía telar. Lo acompañó hasta el final, cuando falleció de cáncer de páncreas el 28 de enero de 1972 en Milán, convirtiéndose en la guardiana de las memorias del escritor".
Redescubrir a un maestro
La espera, el miedo, el tiempo, la muerte y las contradicciones humanas son algunos de los temas de la literatura de Buzzati y que, según Miretti, permiten encontrar resonancias con otros grandes autores de la literatura universal. Su vida, sus vínculos y las dimensiones de su producción también forman ese universo que merece ser redescubierto.