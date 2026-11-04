Admirado por Jorge Luis Borges

Quién fue Dino Buzzati, el escritor italiano que será centro de una charla en Santa Fe

Su novela más conocida es "El desierto de los tártaros". Desarrolló una obra en la cual profundizó en el género fantástico y en la reflexión existencial, a tono con el contexto que lo rodeaba. Su vida y sus libros serán abordados este viernes por María Luisa Miretti en el Círculo Veneto.