Un clásico que no pierde actualidad

A 50 años de su estreno, "Carrie" sigue acechando con rabia

El personaje fue concebido por Stephen King en 1974 y llevado al cine por Brian De Palma en 1976. Llegó a las salas en noviembre de ese año. Y hace un mes volvió a la pantalla en una serie dirigida por Mike Flanagan. El acoso, la exclusión y la violencia siguen estando en el centro de su trágica historia.