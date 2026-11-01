A 75 años de su estreno en Argentina

La extraña película sobre un chico diferente que se adelantó a los miedos de la Guerra Fría

Llegó a los cines del país entre finales de octubre y principios de noviembre de 1951, antes de los episodios más críticos de la tensión entre la Unión Soviética y Estados Unidos. "El niño del cabello verde" tomó la historia de un huérfano y logró una compleja alegoría contra la guerra y los prejuicios. El diario Crítica destacó, entonces, su "moraleja pacifista".