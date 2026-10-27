Una historia policial presente en la memoria colectiva

La serie sobre la Masacre de Flores, el terrible crimen que no terminó con la condena del asesino

La producción dirigida por Juan José Campanella en HBO Max repasa el incendio intencional de 1994, la prisión perpetua de Fructuoso Álvarez González, la posterior liberación y las amenazas que llevaron a Matías Bagnato, único sobreviviente, a emprender una nueva lucha.