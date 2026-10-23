Se estrenó “La Masacre de Flores”, una serie documental basada en el quíntuple homicidio ocurrido el 17 de febrero de 1994 en una vivienda del barrio porteño de Flores. La producción llegó a una plataforma de streaming y despertó interés por la reconstrucción de uno de los casos criminales más recordados del país.
La Masacre de Flores: cómo es la serie que reconstruye el quíntuple homicidio de 1994
La producción cuenta con tres episodios de unos 45 minutos y aborda el incendio ocurrido en una vivienda del barrio porteño de Flores, las cinco víctimas y las consecuencias que dejó el crimen.
El proyecto está compuesto por tres episodios de aproximadamente 45 minutos cada uno. Fue producido por Juan José Campanella y dirigido por Augusto Tejada.
El crimen
La serie reconstruye el caso desde la perspectiva de Matías Bagnato, el único sobreviviente del ataque cometido por Fructuoso Álvarez González en 1994. En ese momento, el joven tenía 16 años y logró escapar, mientras que sus familiares y un amigo de la familia murieron en el incendio.
De acuerdo con los datos del caso, el homicida mantenía una disputa económica con José Bagnato, dueño de la vivienda. A raíz de ese conflicto, decidió rociar la propiedad con combustible y prenderla fuego, provocando la muerte de cinco personas.
Las víctimas fueron José Bagnato, de 42 años; su esposa, Alicia Plaza, de 40; sus hijos Fernando, de 14, y Alejandro, de 9; y Nicolás Borda, de 11 años, un amigo de Alejandro que se había quedado a dormir en la casa.
La vida de Matías tras la tragedia
El documental también aborda lo que ocurrió con Matías Bagnato después de la masacre. Además de la pérdida de sus padres, sus hermanos y el amigo de la familia, el sobreviviente tuvo que afrontar más de 30 años marcados por las amenazas telefónicas de Fructuoso Álvarez González y la exposición mediática.
A través de su historia, la producción pone el foco en las consecuencias que dejó el crimen y en la vida que debió reconstruir después de aquella noche. Su testimonio constituye el eje del relato y permite repasar tanto el hecho policial como las dificultades que enfrentó durante las décadas posteriores.
La sinopsis
“La Masacre de Flores” reconstruye el incendio ocurrido en 1994 en el barrio porteño de Flores, en el que murieron los padres de Matías Bagnato, sus dos hermanos menores y un amigo de la familia.
La producción recorre los acontecimientos a partir del testimonio del único sobreviviente y presenta una historia atravesada por la tragedia, la lucha y la resiliencia. Lo que inicialmente parecía un hecho inexplicable reveló una trama de amenazas, violencia y venganza vinculada con un conflicto económico.
El caso culminó con la condena de Fructuoso Álvarez González, señalado como responsable del crimen. A lo largo de sus tres episodios, el documental aborda tanto el quíntuple homicidio como las consecuencias que tuvo en la vida de Matías Bagnato.