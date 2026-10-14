Memorias de Santa Fe

¿Milagro, ilusión o sugestión? El enigma de Uri Geller que llegó a las páginas de El Litoral en 1976

El israelí que decía doblar cucharas con la mente y tener otros poderes visitó la Argentina y volvió a poner en escena la controversia sobre los fenómenos paranormales. Desde las páginas de El Litoral, un especialista cuestionó sus métodos y reclamó pruebas sometidas a controles científicos.