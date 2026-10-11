Memorias de Santa Fe

¿Qué fue la Misión Titus? El experimento que estudió el sol con presencia santafesina

Un enviado de El Litoral cubrió en Chaco las tareas científicas que encabezó un grupo de expertos conformados por franceses y argentinos. Aprovecharon un eclipse para estudiar la atmósfera y la corona solar. Ocurrió hace 60 años.