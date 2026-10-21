La trastienda del cine

"Yo soy Rocky": la historia de vida detrás de la película que hizo de Stallone una superestrella

Dirigida por Peter Farrelly y protagonizada por Anthony Ippolito, la nueva biopic reconstruye el arduo camino que recorrió Sylvester Stallone para filmar la película de 1976. Detrás del nacimiento de Rocky Balboa hubo una batalla tan dura como la del propio personaje.