Historias del archivo

Raúl González Tuñón, el poeta andariego que también dejó su huella en El Litoral

A cien años de la publicación de "El violín del diablo”, el primer libro del poeta argentino, un homenaje de la Academia Argentina de Letras revaloriza su trabajo. Tuñón ejerció el periodismo y publicó en este diario colaboraciones que hoy pueden rastrearse en antiguas ediciones del archivo.