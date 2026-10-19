Memorias de Santa Fe

Mujica Láinez y su método para escribir novelas: una entrevista de El Litoral en octubre de 1975

En una entrevista publicada el 19 de octubre de ese año, el autor de "Bomarzo" y "El unicornio" habló largamente sobre su método de trabajo, el valor de la inspiración y la importancia de escribir con claridad para mejorar el vínculo con el lector.