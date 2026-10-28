Cine santafesino

"La Boca", el documental que cruza realidad y ficción a partir de la búsqueda de un tesoro

Dirigida por Luciano Giardino, la película sigue a Toli, un pescador veterano que busca un tesoro que asegura haber visto en su infancia. Filmado entre 2022 y 2025 en el paraje La Boca, ubicado cerca de la ciudad, retrata el universo isleño y pone en valor los vínculos que nacieron durante el rodaje.