Memorias de Santa Fe

Diego Oxley, el "viajero lúcido e infatigable" que hizo del Litoral el eje de su obra

Maestro rural, periodista y escritor, encontró en los paisajes y los habitantes del nordeste santafesino una fuente de inspiración para sus relatos. El 25 de octubre de 1976, la Asociación Santafesina de Escritores le rindió homenaje.