Se fue un personaje histórico de los medios locales

Cacho Galé y aquella radio que hacía más cortas las noches

Durante décadas, su voz acompañó a miles de santafesinos a través de "Un Cacho de Noche". También fue referente con sus programas sobre caza y pesca. Su larguísima trayectoria remite a una época en la que prender la radio era sinónimo de encontrar una compañía.