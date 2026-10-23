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Agenda cultural en Santa Fe

El Litoral será parte de la Noche de los Museos en un fin de semana con propuestas muy variadas

La programación del viernes 23 al domingo 25 incluye música en vivo, teatro y actividades gratuitas. El sábado, los visitantes podrán recorrer el archivo histórico del diario y conocer una linotipo de 1922, además de una selección de fotografías de Danilo Birri.

El Litoral invita a recorrer su archivo. Foto: Archivo El LitoralEl Litoral invita a recorrer su archivo. Foto: Archivo El Litoral
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La agenda cultural de Santa Fe ofrece este fin de semana un amplio abanico de propuestas, que van de la música en vivo al teatro, pasando por el humor, la narración oral y las actividades gratuitas para disfrutar en familia.

Uno de los eventos destacados es la Noche de los Museos, que el sábado 24 de octubre reunirá a más de 100 museos, galerías de arte, edificios patrimoniales y espacios culturales de la ciudad.

En esta edición, El Litoral abrirá sus puertas para compartir parte de su historia: los visitantes podrán recorrer el archivo histórico del diario, conocer una linotipo de 1922 y apreciar una selección de imágenes del reportero gráfico Danilo Birri.

La programación también tendrá nombres destacados de la música nacional, con Dillom el viernes y Skay Beilinson junto a Los Fakires el sábado, además de propuestas que ponen en primer plano la producción artística local.

Viernes 23 de octubre

Dillom a las 21 en Tribus

Dillom llega para presentar "La Nueva Violencia". Su tercer disco lo encuentra abrazando el vértigo de una época atravesada por el deseo, la sobreestimulación y la necesidad constante de entretenimiento. El trasnoche de viernes se vivirá con Vulva Soul y el mejor set para no dejar de bailar.

"Marcha Amor, tu voz traspasa el tiempo" a las 21 en Estudio Barnó

Con textos originales, música, canciones y una puesta escénica que articula palabra, cuerpo e imagen, aborda las relaciones afectivas, los mandatos sociales sobre la maternidad, la violencia contra las mujeres, y las distintas formas en que esos mandatos continúan atravesando la vida cotidiana.

"Kakuy". Foto: Gentileza producción"Kakuy". Foto: Gentileza producción

Jaaukanigas a las 21 en El Solar de las Artes

Una reunión de cuatro músicos y compositores para confluir en un proyecto de música litoral y nordestina que mixtura clásicos y obras originales. Jaaukanigas se encuentra integrado por Mario "Oso" Sosa, Gustavo Reynoso, Pablo Ayala y Rogelio Borzone. Músicos invitados: Lázaro Dietz y Aureliano Sosa.

"Moscateros" a las 21 en Nuevo LOA

La obra escrita y dirigida por Federico Kessler incluye humor absurdo, aventuras y una sátira sobre el poder. Todo eso en una propuesta que dialoga con el presente a través de una historia ambientada en la Francia del siglo XVII.

Escuela de Espectadores a las 15 en el Centro Cultural Provincial

La Escuela llega al cierre de su temporada 11 con una propuesta que invita a reflexionar sobre los cruces entre disciplinas artísticas, la experimentación escénica y las múltiples formas de construir una experiencia teatral. A las 15 disertará Jorge Dubatti y a las 16.30 se presentará “Blablamour, la fantasía de las tramoyistas”.

Damián Kuc. Foto: Gentileza producciónDamián Kuc. Foto: Gentileza producción

"Tejedora de sueños: las chicas del Olimpo" a las 21 en Demos

Unipersonal de narración oral escénica a cargo de la actriz Alejandra Digliodo, quien contará distintos entuertos que ocurren en el Olimpo. Será una noche dionisíaca estando el humor presente.

"Cementerio Indy Festival Vol. XI" a las 21 en Demos

“Hay flores que solo crecen cuando algo ya está muerto, y hay canciones que nacen de la tristeza para gritar que todavía estamos acá”, dicen los organizadores. Participan tres bandas: Cursi No Muere, Por Favor y Anajunno.

"Bisceral" a las 21 en Stanley

Llega a la ciudad una propuesta que cruza generaciones y géneros para celebrar la música argentina. “Bisceral” reúne a tres intérpretes locales en un recorrido musical que enlaza el tango, el folclore y la fusión, con músicos en vivo.

"Resiliente". Foto: Gentileza producción"Resiliente". Foto: Gentileza producción

Coro Polifónico Provincial a las 20.30 en el Teatro Municipal

El ensamble vocal realizará un concierto bajo el nombre de “El espíritu romántico – Obras para coro y piano”, que contará con la participación de la pianista Lilia Salsano y de la cantante Natalia Lemercier.

"La luna que te parió" a las 20 en Rivadavia 2871

"De Aries a Piscis, seis actores despliegan una serie de comportamientos a menudo destructivos", aseguran los hacedores de esta obra. Repite el domingo.

Sábado 24 de octubre

El Litoral en La noche de los Museos desde las 18 en Elizabeth Guillamón de Agnellini 2670

Más de 100 museos, galerías de arte, edificios patrimoniales y espacios culturales participarán con cientos de propuestas, todas con entrada libre y gratuita. El Litoral participará con un recorrido por el archivo histórico, una linotipo de 1922 y una selección de imágenes del reportero gráfico Danilo Birri.

Skay y los Faquires. Foto: Gentileza producciónSkay y los Faquires. Foto: Gentileza producción

"Historias innecesarias" a las 21 en el Centro Cultural Provincial

El reconocido creador de contenido presenta su ciclo de relatos reales y video-documentales, que marcó un antes y un después en la manera de contar hechos históricos, curiosos e impactantes en el ámbito digital, pero esta vez, sobre un escenario, en vivo y con público.

Día Mundial de la Guitarra a las 21 en el Foro Cultural UNL

Tendrá lugar el concierto que alude a este evento, con la presencia de guitarristas locales y de otras provincias. En Santa Fe el concierto incluye la participación de importantes guitarristas con destacados proyectos musicales.

"Bajo terapia" a las 21 en Valeri Montrul

Se despide esta comedia en la cual tres parejas concurren a un consultorio para realizar terapia de parejas debiendo resolver consignas que la psicóloga les ha dejado en sobres.

"Moscateros". Foto: Gentileza producción"Moscateros". Foto: Gentileza producción

"Kakuy" a las 17 en el Paseo de las Tres Culturas

Máscara de Moño presenta su nuevo espectáculo de teatro callejero inspirado en la leyenda de Kakuy, el pájaro de canto triste que habita el noroeste argentino. Actúan: Julian Caronni, Oriana Ferrero, Matías Niizawa y Paz Pilotti.

"Chapa y pintura" a las 21 en La Abadía

Cinco amigos se reencuentran para celebrar tantos años de experiencias y anécdotas compartidas. Pero un contratiempo aparentemente menor que les toca vivir a dos de ellos saca a relucir lo mejor y lo peor del comportamiento humano y pone en tela de juicio el verdadero significado de la amistad.

Reyes del Humor a las 21.30 en Rivadavia 2871

Matías Ramírez presenta este show con Rocío Oroño, Fran Aguirre, Gladis Florimonte, El Mago Black, Damián Duarte, José María Godoy, Mamá Cora y Zulma de Tinelli.

"Marcha Amor, tu voz traspasa el tiempo". Foto: Gentileza producción"Marcha Amor, tu voz traspasa el tiempo". Foto: Gentileza producción

Tres obras breves a las 21 en El Retablo

La sala cultural de Moreno 2441 presenta al grupo teatral Dimensión Descosida con tres obras breves: "Rosita mi amor", "La caja" y "El interrogatorio.

"Skay & Los Fakires" a las 21 en Tribus

Skay Beilinson regresa a Santa Fe junto a Los Fakires para repasar las canciones que definieron la historia del rock nacional y presentar los pasajes más potentes de su trayectoria solista. Después del show de Skay, el Trasnoche Ricotero llega con DJ Rodri Burella.

Somos Música a las 17 en La Redonda

Una jornada de celebración que reunirá el talento y esfuerzo de niños, niñas y jóvenes de distintos puntos de la ciudad. Somos Música es una política pública de formación musical y social que incluye a más de 250 niños, niñas y jóvenes santafesinos.

Coro Polifónico Provincial. Foto: Gentileza producciónCoro Polifónico Provincial. Foto: Gentileza producción

"No tan Boleros" a las 21 en El Solar de las Artes

Violín, saxo, trombón, guitarras, percusión y una voz que abraza, invitan a vivenciar sonidos y emociones nacidas en la fusión entre tradición e innovación, recorriendo autores de todos los tiempos.

Stanley Rockband a las 20.30 en Stanley

Los integrantes interpretarán temas clásicos principalmente del rock nacional e internacional como así también del soul y el blues.

"Resiliente" a las 21 en la Sala Marechal del Teatro Municipal

Año 1918. Gabriel, un visionario del teatro que no logró el éxito en Europa, decide migrar a Argentina. En este nuevo suelo, la familia se embarcará en una aventura: buscar fenómenos, artistas callejeros, acróbatas y talentos para crear un espectáculo inolvidable.

Ariel Ojeda, Día Mundial de la Guitarra. Foto: Gentileza producciónAriel Ojeda, Día Mundial de la Guitarra. Foto: Gentileza producción

Domingo 25 de octubre

Festipunk a las 21 en Tribus

El Festipunk de Tribus llega con las mejores propuestas del género de la mano de Forest Hill (Tributo a Ramones); P.S.P.; Retornables y Powerslide. Entrada libre y gratuita.

"Las cosas maravillosas" a las 19.30 en Nuevo LOA

Hacer “una lista de todas las cosas maravillosas que hay en el mundo. Todo aquello por lo que vale la pena vivir”. Con un gran sentido del humor y una historia conmovedora, “Las cosas maravillosas” es, ante todo, una invitación a construir colectivamente una mirada luminosa de la vida.

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