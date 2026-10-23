Agenda cultural en Santa Fe

El Litoral será parte de la Noche de los Museos en un fin de semana con propuestas muy variadas

La programación del viernes 23 al domingo 25 incluye música en vivo, teatro y actividades gratuitas. El sábado, los visitantes podrán recorrer el archivo histórico del diario y conocer una linotipo de 1922, además de una selección de fotografías de Danilo Birri.