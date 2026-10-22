Santa Fe se prepara para una nueva edición de la Noche de los Museos, una propuesta que invita a recorrer la ciudad desde la historia, el arte y el patrimonio. Este sábado 24 de octubre, vecinos y visitantes podrán acercarse a museos, edificios históricos, galerías y otros espacios culturales que abrirán sus puertas con actividades especiales.
Noche de los Museos en Santa Fe: el mapa con los espacios para visitar
Más de 100 puntos culturales y cientos de propuestas formarán parte de la jornada del 24 de octubre. El Litoral abrirá su archivo histórico de 18 a 23, con fotografías, una antigua linotipo y actividades artísticas.
Para planificar la salida, el mapa interactivo permite ubicar los lugares incluidos en la programación y organizar un recorrido según los intereses y el tiempo disponible. Entre las alternativas, la sede de El Litoral tendrá una propuesta propia que combinará documentos históricos, fotografías, memoria periodística y arte.
La edición de este año reunirá más de 100 espacios culturales y alrededor de 400 actividades gratuitas, distribuidas en distintos sectores de la capital provincial. La variedad de opciones permitirá combinar visitas a instituciones tradicionales con el descubrimiento de edificios y propuestas que se incorporan al circuito.
La Noche de los Museos
Explorá los espacios participantes en el mapa.
Un mapa para organizar la noche
El mapa reúne las referencias de los espacios participantes y funciona como una herramienta para decidir por dónde comenzar, qué lugares visitar y cómo distribuir el tiempo durante la jornada.
La programación incluye propuestas vinculadas con la historia, la literatura, la música, las artes escénicas y el patrimonio religioso, entre otras. También se suman paseos territoriales que permiten conectar distintos puntos de la ciudad y aprovechar la cercanía entre algunas actividades.
Entre las novedades de esta edición figuran la antigua cárcel de mujeres, el anfiteatro municipal y otros espacios que amplían la oferta cultural. A su vez, lugares emblemáticos como la Manzana Jesuítica, los museos y los edificios históricos volverán a integrar las opciones para conocer distintos aspectos de la identidad santafesina.
La recomendación es consultar las ubicaciones antes de salir y seleccionar las propuestas prioritarias. Debido a la cantidad de actividades concentradas en una sola noche, organizar previamente el recorrido puede ayudar a aprovechar mejor la experiencia.
El Litoral abre sus archivos
La sede de El Litoral, ubicada en Elizabeth Guillamón de Agnellini 2670, abrirá sus puertas de 18 a 23 para ofrecer un recorrido por materiales que reconstruyen distintas etapas de la historia de Santa Fe a través de las páginas del diario.
La propuesta recuperará ejemplares, noticias, avisos publicitarios y fotografías que muestran cómo era la ciudad durante las primeras décadas del siglo XX. Los documentos permiten acercarse tanto a los grandes acontecimientos como a escenas de la vida cotidiana, las costumbres, la actividad comercial y los cambios urbanos.
Uno de los atractivos será la antigua linotipo de 1922, una máquina que permite explicar cómo se preparaban los textos para la impresión antes de la incorporación de las herramientas digitales. La visita también abordará el trabajo de periodistas, linotipistas, armadores, fotógrafos e impresores que intervenían en la elaboración de cada edición.
El recorrido incluirá, además, una selección de fotografías de Danilo Birri, reconocido reportero gráfico cuya obra constituye un registro visual de distintos momentos de la vida santafesina.
La programación se completará con una muestra de acuarelas de Gustavo Pueyo. Desde las 20, el artista ofrecerá una clase abierta para niños, con técnicas artísticas e intervenciones sobre objetos.
La combinación de archivo periodístico, fotografía y artes visuales propone una forma de acercarse al pasado de la ciudad a partir de documentos, imágenes y escenas reconocibles para distintas generaciones.
Recorrer Santa Fe
La Noche de los Museos también contará con actividades especiales en diferentes sectores de la capital. Entre las propuestas anunciadas se encuentran un recorrido desde el Faro de la Costanera hasta el Puente Colgante, con un encendido especial de luces, y un desfile cívico-militar en la Plaza 25 de Mayo.
La jornada sumará alternativas gastronómicas y opciones para trasladarse entre los distintos puntos del circuito. La programación contempla, además, paseos que conectan espacios culturales y edificios históricos.
Con tantas actividades distribuidas en la ciudad, el mapa será una referencia central para elegir las visitas y trazar un itinerario propio. La sede de El Litoral ofrecerá una oportunidad para conocer parte de la historia del diario y, a través de sus páginas, descubrir cómo cambiaron Santa Fe y sus habitantes a lo largo del tiempo.
La invitación es para este sábado 24 de octubre, de 18 a 23, en una noche que propone recorrer la ciudad desde sus historias, sus imágenes y los espacios que conservan su memoria.