La radio santafesina atraviesa una jornada de duelo por la muerte de Roberto Dellamónica, conocido como Cacho Galé, uno de los locutores históricos de la ciudad de Santa Fe. La noticia fue confirmada este viernes al aire, según la información transmitida por la radio.
Murió Cacho Galé, una de las voces históricas de la radio de Santa Fe
Roberto Dellamónica, conocido popularmente como Cacho Galé, tuvo una extensa trayectoria en LT9, emisora a la que se incorporó en 1959. Su carrera lo convirtió en uno de los referentes de la radiofonía de la capital provincial.
Galé construyó una extensa carrera vinculada a LT9 y se convirtió en una referencia para distintas generaciones de oyentes. Su trayectoria estuvo ligada a la historia de la emisora y al desarrollo de la radiofonía local.
Trayectoria ligada
Cacho Galé comenzó a trabajar en LT9 en 1959 y obtuvo el cargo de locutor en 1962. A lo largo de las décadas, mantuvo su vínculo con la radio y desarrolló una carrera que fue reconocida por colegas e instituciones de la ciudad.
En agosto de 2020, cuando se cumplieron cien años de la primera transmisión radial en Argentina, Galé participó de un homenaje a la historia del medio y recordó su recorrido profesional. En aquella oportunidad, destacó la vigencia de la radio y su capacidad para adaptarse a los cambios tecnológicos.
Su nombre quedó asociado a la identidad de LT9, una de las emisoras tradicionales de Santa Fe, y a una forma de hacer radio que acompañó durante años la vida cotidiana de los oyentes.
El reconocimiento a una voz de la ciudad
La trayectoria de Galé también tuvo reconocimiento institucional. En julio de 2024, el Concejo Municipal de Santa Fe lo incluyó entre los locutores distinguidos por su aporte a la radiofonía local.
El homenaje puso en valor el recorrido de profesionales que formaron parte de la historia de los medios de comunicación de la ciudad. En el caso de Galé, su extensa permanencia en LT9 y su identificación con la emisora lo consolidaron como uno de los nombres reconocidos del ámbito radial santafesino.
La noticia de su fallecimiento enluta así a colegas, oyentes y al mundo de la comunicación local. Hasta el momento, no se incorporan a esta primera información detalles sobre las circunstancias de su muerte ni sobre las ceremonias de despedida.