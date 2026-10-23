Tenía 90 años

Murió Cacho Galé, una de las voces históricas de la radio de Santa Fe

Roberto Dellamónica, conocido popularmente como Cacho Galé, tuvo una extensa trayectoria en LT9, emisora a la que se incorporó en 1959. Su carrera lo convirtió en uno de los referentes de la radiofonía de la capital provincial.