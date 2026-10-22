¿Qué sucede cuando las historias que durante tanto tiempo fueron silenciadas comienzan a tomar la palabra?
"Marcha amor, tu voz traspasa el tiempo"
Será el 23 de octubre cuando éste espectáculo músico-teatral ponga en escena las voces, las luchas y las preguntas de las mujeres de nuestro tiempo. La obra está protagonizada por Andrea Eletti, Antonella Pennisi, Melisa Gómez y Alejandro “Jandi” Molina, dirigida por Mariano Franco y es una producción de Barnó Centro Cultural.
¿Qué pasa con los mandatos sobre el amor, la maternidad, los vínculos y los cuerpos cuando una mujer decide cuestionarlos?
¿Y qué ocurre cuando una voz individual se encuentra con otras voces y se transforma en una marcha colectiva?
De esas preguntas nace “Marcha amor”, el nuevo espectáculo músico-teatral producido por Estudio Barnó (Marcial Candioti 3910), que estrena el viernes 23 de octubre en Santa Fe.
Con textos originales, música, canciones y una puesta escénica que articula palabra, cuerpo e imagen, “Marcha amor” aborda las relaciones afectivas, los mandatos sociales sobre la maternidad, la violencia contra las mujeres, y las distintas formas en que esos mandatos continúan atravesando la vida cotidiana.
La historia transcurre en el contexto de las movilizaciones de mujeres que han convertido las calles en un espacio de expresión colectiva y en un antes y un después en la manera de hablar públicamente sobre las violencias de género.
Las funciones estreno serán el viernes 23 y sábado 24 de octubre a las 21; por reservas, consultar al WhatsApp: +54 342 6109467.
Una problemática presente
“Marcha amor” llega a escena en un contexto en el que muchas de aquellas preguntas que impulsaron las primeras movilizaciones siguen abiertas. La violencia contra las mujeres continúa siendo una problemática global y local. Naciones Unidas estima que una de cada tres mujeres ha experimentado violencia física o sexual a lo largo de su vida.
En Argentina, durante 2025 se registraron 200 víctimas directas de femicidio, mientras que en la provincia de Santa Fe se contabilizaron 16 femicidios y dos transfemicidios. Estos datos conviven con otras formas de violencia y con mandatos sociales que todavía atraviesan los vínculos, la maternidad, los cuerpos y las decisiones de las mujeres.
En este contexto, “Marcha amor” propone que el teatro vuelva a ser un espacio donde lo que sucede en las calles, en las casas, en los vínculos y en los cuerpos pueda ser dicho, pensado y compartido. La propuesta no busca construir un discurso único ni ofrecer respuestas cerradas. Por el contrario, pone en escena contradicciones, deseos, dolores, mandatos y preguntas.
Las voces se cruzan con el piano, las canciones y los textos para construir un relato en el que lo íntimo y lo colectivo se encuentran. Porque una voz puede ser individual y cuando otras voces se reconocen en ella, puede convertirse en marcha.
Una producción teatral santafesina
Marcha Amor es una de las principales apuestas de producción de Barnó para 2026 y reúne a artistas y trabajadores de distintas disciplinas de la ciudad de Santa Fe. El elenco está integrado por Andrea Eletti, Antonela Pennisi, Melisa Gómez y Alejandro Molina, que también está al piano.
La obra cuenta con dramaturgia original de Josefina Bertoli y Pablo Tibalt, dirección general de Mariano Franco y dirección musical, arreglos y entrenamiento vocal de Alejandro Molina. Mientras que el entrenamiento corporal es de Claudia “Negra” Correa. Osvaldo Pettinari es responsable del diseño y la realización del vestuario.
La escenografía estuvo a cargo de Franco y Tibalt; La producción audiovisual es de Periódicas, mientras que la fotografía es responsabilidad de Leonardo Gregoret.
“Marcha amor” se presenta como una apuesta a la creación, la producción y el desarrollo de talentos locales, reivindicando al teatro como espacio artístico, cultural y social. Porque hablar de lo que nos pasa también es una forma de transformar aquello que nos pasa. Y porque hay voces que, aunque intenten silenciarlas, siguen atravesando generaciones, tu voz traspasa el tiempo.