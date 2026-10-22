Estreno

"Marcha amor, tu voz traspasa el tiempo"

Será el 23 de octubre cuando éste espectáculo músico-teatral ponga en escena las voces, las luchas y las preguntas de las mujeres de nuestro tiempo. La obra está protagonizada por Andrea Eletti, Antonella Pennisi, Melisa Gómez y Alejandro “Jandi” Molina, dirigida por Mariano Franco y es una producción de Barnó Centro Cultural.