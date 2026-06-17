Desde su estreno en septiembre de 2023, la obra despliega una agenda intensa de funciones en su ciudad, la región y distintos puntos del país, consolidándose como una obra imperdible que despierta gran interés en los diversos públicos.
"Las soñadoras, otra historia de la ciencia..." llega a Santa Fe
El reconocido grupo La Escalera, radicado en Puerto Madryn, gira durante junio por tres provincias argentinas y participa del 10° Festival Nacional de Teatro y Ciencia, con esta propuesta interpretada por Maribel Bordenave y dirigida por Cristian Palacios. La parada local será en Estudio Barnó, desde las 20.30.
La obra lleva kilómetros y kilómetros de giras, invitaciones a Festivales Nacionales e Internacionales y los ecos de aplausos interminables. “Las soñadoras...” conmueve y asombra mientras despliega un trabajo actoral profundo que imanta a los espectadores.
Pierina hace un trabajo minucioso uniendo historias olvidadas, robadas, quemadas; las une, las solapa, las cuestiona, las cuenta. Propone una reflexión sensible sobre la memoria, el conocimiento y la construcción colectiva de la historia. Las historias que recupera son reales y necesarias de traer al presente.
El unipersonal “Las soñadoras, otra historia de la ciencia...” con la actuación de Maribel Bordenave está invitado a la décima edición del Festival de Teatro y Ciencia, cuya sede principal será el Museo Puerto Ciencia de Paraná (Entre Ríos). Esta invitación despertó otras y, del 15 al 28 de junio.
La Escalera emprendió así una gira nacional que recorre las provincias de La Pampa, Santa Fe y Entre Ríos, en las ciudades de Santa Rosa, Santa Fe, Paraná, Viale, Concordia, Gualeguaychú, Gualeguay, Rosario e Intendente Alvear.
La cita local será hoy miércoles 17 de junio a las 20.30, en Estudio Barnó (Marcial Candioti 3910). Por entradas, comunicarse al están al 342 6109467.
Pequeña bio de la obra
Lleva realizadas más de 190 funciones en localidades de Chubut, Santa Cruz, Córdoba, San Luis, Río Negro, Neuquén, La Pampa y Buenos Aires. Participó de festivales Nacionales e Internacionales: Festival Internacional de El Calafate (Santa Cruz), Bahía Teatro (Buenos Aires), Pirologías (Buenos Aires), Monólogos al Viento (Santa Cruz), Festivalito de la ATTP (La Pampa), Nevadas12 (Río Negro), Labardarte (Río Negro), Teatrazo (Chubut), entre otros.
En mayo del 2025 fue seleccionada para representar a Chubut en la Fiesta Nacional de Teatro.
Sinopsis
“Las soñadoras, otra historia de la ciencia...” hace foco en historias de mujeres: Cecilia Belville, la muchacha sin nombre, Hedy Lamarr, Sophie Germain, Rosalind Franklin; sus vidas, como tantas otras, han sido tapadas y olvidadas por el mundo. ¡Pierina las recupera y las investiga!
A Pierina las preguntas le hacen brillar los ojos, su curiosidad hipnotiza, tiene ideas que son aventuras. Le encanta inventar. Explora, busca soportes para contar historias y contener sus ecuaciones existenciales: puede juntar un proyector de diapositivas con un libro, papelitos barrilete y un paraguas o una muñeca; toda constelación es posible si de investigar y contar se trata.
Cuando se le estrangulan los pensamientos, cuando la historia y el presente la asfixian, cuando el cuerpo se le desarma; las preguntas son el aire, son la posibilidad.
Una obra profunda. Bella. Amorosa. Feminista. Y necesaria.
Ficha artística
Actuación: Maribel Bordenave.
Dramaturgia: Cristian Palacios (a partir del trabajo escénico de Maribel Bordenave).
Música original: Eze Canosa.
Diseño dispositivo escenográfico: Maribel Bordenave.
Realización escenográfica: Choco Rodríguez.
Vestuario: Mio (Maia Díaz).
Asistencia de arte: Ivana Roitberg
Ilustración: Luciano Rivas
Diseño gráfico: Naty Hallam
Fotografía: Catalina Wedekindt
Audiovisuales: Lautaro Merino.
Producción ejecutiva: Maribel Bordenave.
Asistencia de dirección: Eze Canosa.
Dirección: Cristian Palacios.
Más info:
Instagram: laescalera_teatro
Facebook: GrupoLAESCALERA