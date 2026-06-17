Hoy 17 de junio

"Las soñadoras, otra historia de la ciencia..." llega a Santa Fe

El reconocido grupo La Escalera, radicado en Puerto Madryn, gira durante junio por tres provincias argentinas y participa del 10° Festival Nacional de Teatro y Ciencia, con esta propuesta interpretada por Maribel Bordenave y dirigida por Cristian Palacios. La parada local será en Estudio Barnó, desde las 20.30.