Obras que cuentan

El retrato de Rafael Sanzio que muestra el costado más vulnerable del "papa guerrero"

Julio II quería devolverle a Roma la grandeza de los antiguos césares. Sin embargo, en el cuadro que el maestro de Urbino realizó entre 1511 y 1512 aparece como un hombre abatido, lejos de la imagen de poder que había construido.