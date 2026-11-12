Toda vida es compleja, pero la de Jorge Luis Borges tal vez lo sea más. Porque además está su genial obra, que goza del constante beneficio de las reediciones. Y, por sobre todo, encuentra siempre nuevos lectores ávidos de entrar en sus laberintos para tratar de descifrar el camino hasta la salida, si es que la hay. A la cual siempre se llega con el orgullo de haber obtenido algo significativo.
La película de 330 minutos sobre Borges llega a Santa Fe con la presencia de su director
El documental de Mariano Llinás, que pasó por Venecia, se proyectará el 17 de noviembre en el Foro Cultural de la UNL. El evento incluirá una conversación con el cineasta y el investigador Ernesto Montequín. Al día siguiente hay más estrenos y un homenaje a Jorge Goldenberg.
Esa multiplicidad de dimensiones, más la simple razón numérica de que Borges vivió muchos años (falleció hace poco más de 40, cuando tenía 87) y encima en un siglo tan complicado con el XX (que tuvo varias revoluciones, dos guerras mundiales y otra fría) puede ser parte del fundamento de Mariano Llinás para que su "Biografía de Jorge Luis Borges" dure más cinco horas.
Lo cierto es que esta película, que tuvo un reciente paso por la Mostra Internacional de Cine de Venecia, se podrá ver en la ciudad de Santa Fe en el marco del Encuentro de Cine Documental 2026, que tendrá lugar los días 17 y 18 de noviembre en el Foro Cultural de la UNL.
No será la única propuesta: también habrá un homenaje a Jorge Goldenberg, la presentación del Cuaderno de la Cinemateca 1, con un dossier especial sobre el director fallecido en octubre pasado, y el estreno de un film de Pavel Talankin y David Borenstein, ganador de un Oscar.
Una tarde con Borges
Las actividades darán inicio el martes 17 de noviembre a las 15, con la proyección de "Biografía de Jorge Luis Borges", de Llinás. La actividad incluirá una conversación con el propio director y Ernesto Montequín, investigador y ensayista que participa del documental.
De acuerdo a la sinopsis, la película parte de un "exhaustivo registro de los papeles que escribió, de los libros que leyó, de los lugares adonde fue" el escritor. E intenta "descifrar una vida extrañísima: alguien que vivió como un guerrero subterráneo y oculto, y cuya causa era la literatura, la literatura concebida como un reino o como un paisaje".
Esa premisa de que, en Borges, la literatura era "una causa" es un diagnóstico muy preciso. Era un disciplinado obrero al servicio de las letras, a tal punto que al mismo tiempo que escribía, brindaba charlas y seminarios de forma incansable. Como ejemplo están sus visitas a Santa Fe, una de las cuáles estuvo promovida por el propio Jorge Bergoglio, en sus años dedicados a la tarea de maestrillo.
En una reciente entrevista con La Nación, Llinás sugirió algo interesante respecto al film. Dijo que "el gran problema que aparecía a la hora de hacer una biografía de Borges desde el cine o desde cierta voluntad narrativa es que había un competidor muy fuerte, que era el propio Borges, alguien que sistemáticamente había estado pensando la manera de construir su biografía".
Efectivamente, si uno se pone revisar las entrevistas que le hicieron a Borges (muchas de las cuáles están disponibles en Youtube) se va a dar cuenta de la voluntad para armar todo el tiempo un personaje, con lo cual eso tiene algo de inasible. En tal sentido, es lógico que Llinás haya optado en buena parte por los objetos, menos duales que Borges y su efectiva esgrima verbal. Cimiento más sólido.
La cuál conlleva otra idea notable que plantea al diario porteño, donde enfatiza que si hay una voz en la película es la de él, la de Llinás, y no la de Borges, de quien hay poco audio original, salvo algunos fragmentos con los cuales "se hace una especie de juego, sobre todo el disco en el cual él lee sus propios textos". O sea, la película es sobre un cineasta que indaga sobre otro creador.
Homenaje, cuaderno y estreno
El miércoles 18 de noviembre a las 20 tendrá lugar el homenaje a Goldenberg y la proyección de "Reportaje a un vagón", un cortometraje de 1964 sobre la vida cotidiana en torno al ferrocarril, que subraya la importancia cultural y social de este medio de transporte en Argentina y forma parte del legado de la Escuela Documental de Santa Fe.
Luego se procederá a la presentación del Cuaderno de la Cinemateca 1, especialmente dedicado a Goldenberg. Actividad que dará lugar al estreno de "Señor Nadie contra Putin", de Pavel Talankin y David Borenstein, que ganó el premio Oscar al Mejor Documental del año 2025.
En este film, un profesor ruso "documenta en secreto la transformación de la escuela de su pequeña ciudad de Rusia en un centro de reclutamiento de guerra durante la invasión de Ucrania, revelando los dilemas éticos a los que se enfrentan los educadores en medio de la propaganda y la militarización".
En 2024, Talankin huyó a occidente con el material filmado y junto a David Borenstein realizó el documental. Como derivación, un tribunal ruso calificó a Talankin como "agente extranjero" y prohibió la distribución del documental que ahora desembarca en Santa Fe.