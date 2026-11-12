Encuentro de Cine Documental

La película de 330 minutos sobre Borges llega a Santa Fe con la presencia de su director

El documental de Mariano Llinás, que pasó por Venecia, se proyectará el 17 de noviembre en el Foro Cultural de la UNL. El evento incluirá una conversación con el cineasta y el investigador Ernesto Montequín. Al día siguiente hay más estrenos y un homenaje a Jorge Goldenberg.