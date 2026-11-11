El estadounidense Noam Chomsky, que hoy tiene 97 años, fue un revolucionario dentro del campo de la lingüística, al incorporar ideas vinculadas con la gramática generativa. De acuerdo a su teoría, los seres humanos tienen una capacidad innata para adquirir y utilizar el lenguaje.
Las jornadas maratónicas de Noam Chomsky en la Argentina menemista: conferencias, debates y críticas a los medios
En noviembre de 1996, el reconocido lingüista e intelectual estadounidense desplegó una intensa agenda en Buenos Aires. Fue distinguido por la UBA, se reunió con Raúl Alfonsín y dejó reflexiones sobre la comunicación y la democracia.
Las investigaciones de Chomsky cambiaron la manera de estudiar la relación entre pensamiento, lenguaje y aprendizaje. Pero también alcanzó notoriedad por sus dardos hacia el poder político y los medios de comunicación. Su obra, de hecho, abrió debates sobre la construcción de la opinión pública.
Hace 30 años, este intelectual de fuste tuvo un histórico paso por Argentina, parecido en su intensidad al que en estos días desarrolla el Papa León XIV. El 11 de noviembre de 1996 tuvo una jornada “maratónica”, que quedó reseñada por los diarios.
Seminarios, conferencias y críticas
Ese día fue declarado Visitante Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires y Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires. Además de una conferencia sobre los medios, brindó una segunda en la Facultad de Derecho, bajo el título de "El neoliberalismo como proyecto histórico y global".
El 12 de noviembre mantuvo una reunión con profesores de la UBA, la institución que lo había invitado a la Argentina como parte de la celebración de los 175 años de su fundación y se encontró con el ex presidente Raúl Alfonsín.
Ese mismo día, se presentó en el Teatro General San Martín y habló sobre "Los medios de comunicación y la manufactura del consenso democrático". Apenas unos días antes, con récord de inscriptos, había brindado el seminario "Lingüística, filosofía y psicología", además de conceder diversas entrevistas a los medios.
De acuerdo a una crónica de Cecilia Bembibre publicada en Página 12, durante una conferencia realizada en la sede de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, el lingüista estadounidense, sostuvo que la concentración monopólica de medios de comunicación estaba atentando contra el vigor del sistema democrático.
Pese a todo, desarrolló un análisis que, para Bembibre, no era de carácter pesimista. "Los medios pueden ser desarmados como cualquier otro sistema de poder", subrayó. "Son muy poderosos, pero no todopoderosos. Se los puede cambiar incluso dentro de la estructura actual", agregó.
Nacido en Filadelfia en 1928, a mediados de los 90 era considerado el lingüista más influyente, también como un referente de la reflexión política, desde una postura de izquierda sobre política exterior y asuntos internos de los Estados Unidos.
Otro escenario
Casi dos décadas después volvió a la Argentina. En marzo de 2015 brindó una conferencia en la cual analizó la evolución del sistema internacional en el período posterior a la segunda guerra mundial y los procesos políticos de América Latina y Europa. Fue en el marco de la jornada de apertura del Foro Internacional por la Emancipación y la Igualdad.
"Por primera vez, en 500 años, América Latina ha dado pasos significativos hacia la liberación del dominio imperial". Estos son desarrollos, agregó, "de un significado histórico muy profundo que tienen una gran trascendencia para el futuro".
Siempre mirando adelante
En 2025, se publicó la versión en español de "Por un futuro habitable", donde el intelectual alude a los desafíos de hoy: la crisis climática, la inteligencia artificial y el ascenso del neofascismo. "No hay duda de que se puede cuestionar el orden establecido. Ni de que hay un mundo mucho mejor al alcance de la mano. Y debemos consagrar nuestros esfuerzos a hacerlo realidad", dice en ese texto.