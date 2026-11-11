A 30 años de una visita histórica

Las jornadas maratónicas de Noam Chomsky en la Argentina menemista: conferencias, debates y críticas a los medios

En noviembre de 1996, el reconocido lingüista e intelectual estadounidense desplegó una intensa agenda en Buenos Aires. Fue distinguido por la UBA, se reunió con Raúl Alfonsín y dejó reflexiones sobre la comunicación y la democracia.