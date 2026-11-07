A 56 años de su consagración

El poema que Julio Migno le dedicó a Carlos Monzón tras el legendario nocaut ante Nino Benvenuti

El 7 de noviembre de 1970, el boxeador de San Javier conquistó el título mundial en Roma. Semanas después, su paisano Julio Migno celebró la hazaña con una composición que publicó El Litoral.