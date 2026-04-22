"Y tengo otro oficio: cazador de versos; mis trampas de seda, recorre un querer. Sigo mi destino, mi rumbo no tuerzo, y entre las guitarras, señora, converso de flores, calandrias, dulzuras, mujer". Julio Migno, "Chira Molina".
El "Martín Fierro" de la costa que circuló mutilado por décadas y ahora vuelve completo
Publicado en 1952, reaparece en su versión íntegra con serigrafías de Ricardo Supisiche, por iniciativa de Ediciones UNL. Permite redescubrir una obra que une tradición gauchesca, lengua regional y denuncia social.
La reedición de "Chira Molina", el poema narrativo más ambicioso de Julio Migno, publicado originalmente en 1952, vuelve a poner en circulación una obra relevante de la literatura del litoral argentino y de la Argentina en general.
Esta iniciativa, que recupera el texto en su versión original, acompañado por el estudio preliminar de María Luciana Bertucci Zanin, restituye una pieza que, por décadas, anduvo "paseando" fragmentada entre antologías, recitados y versiones musicalizadas.
Este regreso editorial está acompañado por serigrafías de Ricardo Supisiche, de fuerte anclaje litoraleño.
Brinda a los lectores la posibilidad de repasar en su integridad un proyecto poético que equilibra en su ADN tradición gauchesca, lengua regional y denuncia social desde una mirada que se posa en la costa santafesina, ese espacio casi mitológico que sedujo tanto a Juan José Saer como a Juan Arancio.
Poética y territorio
Ubicar a Migno dentro del sistema literario argentino supone, como ocurre con otros artistas que desarrollaron su obra en el litoral, atender a su singularidad. Nacido en San Javier en 1915, su obra se gestó a partir de una experiencia directa con el paisaje, la oralidad y las condiciones sociales de su zona.
En sus propios términos, Migno pensó siempre la literatura como una forma de dar cauce a las "historias de su tierra", donde el hombre y su realidad son el núcleo expresivo.
Un poco a la manera de Raúl González Tuñón, en cuya obra coexisten personajes de circo, marineros, hampones o contrabandistas. O, más cercano al litoral, de Gastón Gori, que hizo de la Pampa Gringa su materia prima.
Esa elección distancia a Migno de las corrientes dominantes de mediados del siglo XX, orientadas hacia el cosmopolitismo y la experimentación, ubican a Migno en una línea que estira, y a la vez modifica, la tradición criollista.
Gauchesca e invención litoraleña
La crítica señaló muchas veces el vínculo entre "Chira Molina" y "Martín Fierro", hasta definirla como el "Martín Fierro de la costa". Sin embargo, el interés de la obra está en el modo en que esa tradición es reelaborada.
La traslación de la pampa al litoral reacomoda el universo simbólico del poema. El río sustituye al desierto donde se movía Martín Fierro, y la vida en las orillas introduce nuevas formas de sociabilidad y conflicto, que tienen que ver con Fierro, pero a la vez tienen su propia impronta.
Lengua y musicalidad
Uno de los aspectos importantes de "Chira Molina" es su trabajo sobre el lenguaje. Migno construye una lengua que integra el habla criolla con el sustrato mocoví, dando lugar a una textura verbal que es eco de la experiencia de la región.
Más que para ir a lo pintoresco, esta elección nace de una premisa de comunicación, que tiene que ver con escribir en la lengua del pueblo para ser comprendido por ese mismo pueblo. Algo que demuestra la conciencia social de Migno.
La musicalidad que nace ahí podría explicar la deriva oral de la obra. Durante décadas, los versos de Migno circularon en recitados y canciones, fenómeno anticipado por Agustín Zapata Gollan, quien señaló que el pueblo repetiría esos versos más allá de su origen escrito.
El conflicto social
En el centro de "Chira Molina" hay una trama de desigualdad que articula la historia individual con un diagnóstico colectivo. El personaje principal encarna la figura del criollo perseguido por la justicia, en un contexto donde la violencia institucional y la marginación social son una experiencia extendida.
Hay, en este sentido, un "hermanamiento" con los personajes que León Gieco menciona en su popular canción como "bandidos rurales difícil de atraparles, jinetes rebeldes por vientos salvajes". Entre los cuales figuran Vailoreto y "Mate Cosido", entre otros.
El poema expone las condiciones de vida del criollo y del mocoví en la costa. Pobreza, falta de acceso a derechos básicos y desigualdad ante la ley. La denuncia se arma desde la voz de los personajes, con testimonio y elaboración poética.
Una lectura necesaria
La trayectoria editorial de "Chira Molina" explica en parte su lugar marginal en el canon. Tras su publicación en 1952, el libro no tuvo reediciones autónomas durante décadas y circuló a través de fragmentos incluidos en antologías.
Esa fragmentación afectó la percepción de una obra concebida como unidad. La edición actual permite recuperar su estructura original y releer el proyecto de Migno en toda su complejidad.