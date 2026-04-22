"Chira Molina" de Julio Migno

El "Martín Fierro" de la costa que circuló mutilado por décadas y ahora vuelve completo

Publicado en 1952, reaparece en su versión íntegra con serigrafías de Ricardo Supisiche, por iniciativa de Ediciones UNL. Permite redescubrir una obra que une tradición gauchesca, lengua regional y denuncia social.